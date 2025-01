Så föreslogs Nilsson som ny Blåvitt-bas - efter jätteprocess: "Stack ut tidigt"

För ett knappt år sedan bytte IFK Göteborg valberedning under uppmärksammade former på föreningens årsmöte. Nu har Olof Myhrman (valberedningens ordförande), Adam Arvidsson och John Pettersson lämnat in sitt första styrelseförslag - med Magnus Nilsson som ny styrelseordförande.

När Fotbollskanalen träffar trion under torsdagseftermiddagen är det med delvis glädje och delvis förväntan som de nyligen har förkunnat sitt förslag.

- Det känns väldigt spännande. Vi har jobbat intensivt under hela det här året med vårt årshjul som vi har haft vårt fokus på, där slutfasen så klart har varit väldigt rolig att komma fram till, säger Olof Myhrman och fortsätter:

Annons

- Vi är också väldigt nöjda med de val som vi föreslår. Vi känner att vi har hittat de som vi verkligen tror kan bidra till att IFK kommer fungera väldigt väl.

Vad upplever ni har varit den största utmaningen under året?

- När du är en ny valberedning behöver du dels lära känna varandra och hur allt fungerar. Du måste också lära känna organisationen och bygga förtroende internt, så att folk blir trygga med att prata på ett öppet sätt. Just det upplever jag inte har varit en utmaning, för jag upplever att alla har varit trygga och transparenta i vår organisation. Men det är alltid så när man är ny på jobbet, säger Adam Arvidsson.

Hur överens har ni varit under arbetets gång?

- Vi är tre personer som aldrig hade träffats innan vi tillsattes på årsmötet (i mars 2024). Samtalsklimatet har varit friktionsfritt. Med det sagt har vi haft dialoger hela tiden och när vi har haft lite olika ingångsvärden har samtalen alltid varit konstruktiva där vi snabbt hittat en gemensam väg framåt, säger John Pettersson.

Annons

Valberedningens arbete är helt ideellt och har utförts vid sidan av trions civila arbeten.

- Det är svårt att uppskatta hur mycket tid som vi lagt på arbetet med valberedningen men det är har varit ett omfattande arbete, säger Olof Myhrman.

***

Efter att Richard Berkling valt att lämna sitt uppdrag i november föreslår valberedningen nu Magnus Nilsson, 68, som IFK Göteborgs nye ordförande.

John Pettersson är först ut med med att förklara varför:

- Vi tittade på flera alternativ för ordföranderollen. Magnus stack ut tidigt. Han är en organisationsbyggare. Han är någon som bygger lag. Vi var eniga om vilken ledarskapsstil vi ville ha på en ordförande. En coachande, inkluderande, närvarande ledarskapsstil. Magnus har i dag möjlighet att lägga mycket tid på uppdraget, vilket kommer att krävas.

- Han är en person som har varit med och byggt saker från grunden både som vd och styrelseordförande. Han har ett långsiktigt fokus och en integritet att hålla sig till upparbetade strategier som vi ser som väldigt gynnsamt för där IFK Göteborg befinner sig just nu.

Annons

Pettersson avslutar:

- Efter att ha träffat flera olika kandidater och utvärderat fram och tillbaka landade vi i att Magnus är rätt val här och nu.

Totalt har valberedningen intervjuar över 100 personer. Hur många slutkandidater som fanns vill de däremot inte avslöja.

- Vi har haft flera kandidater i slutskedet. Vi vill inte gå in på detaljerade siffror, men det är en tratt och det är så rekryteringsprocessen fungerar. Det blev färre och färre, men vi har haft några slutkandidater, säger Adam Arvidsson.

Vad gjorde att Magnus stack ut jämfört med de andra slutkandidaterna?

- Det som vi tycker att Magnus har är ledaregenskaper, vilket är en viktig del i vad vi tycker behövs. Att leda och se till att de kompetenser som styrelsen har kommer till nytta fullt ut, säger Olof Myhrman och fortsätter:

- Han har en lång erfarenhet av att göra det och har lett arbete i en del svåra situationer tidigare också. Samlat är det hans profil utifrån hur han är. Lugn, trygg, kunnig. Han är analytisk och en lagspelare. Vi tror att hans ledarskap skulle komma väldigt väl till pass.

Annons

Olof Myhrman trycker på vikten av att nu skapa lugn och ro i ett IFK Göteborg som har varit turbulent på flera olika plan de senaste åren.

- Organisationen behöver få lugn till att arbeta hela vägen ner till de olika lagen. Styrelsen behöver arbeta så att alla kommer till rätta och skapa en enighet och förutsättningar för att alla ska dra åt samma håll.

Att Magnus Nilsson kommer från företagsvärlden och inte har någon direkt bakgrund av arbete i en fotbollsklubb är något som valberedningen har försökt att kompensera på andra delar i styrelseförslaget, förklarar Myhrman.

- Det är en bit som han inte har. Men han har en gedigen bakgrund av att vara nära IFK Göteborg sedan sent 60-tal. Han har varit engagerad i det gamla IFK Göteborg Fotboll AB (som upphörde 2015 och var en tidigare variant av IFK GBG Transferintressenter AB). Däremot vad gäller fotbollskunskapen, att kunna driva den, har vi kompletterat på andra håll i vårt styrelseförslag.

Annons

John Pettersson fyller i:

- När vi väl hade satt en ordförande förde vi en diskussion om vilka kompetenser som vi behövde fylla på med. Tittar man på förslaget i helhet har vi Philip Haglund som har stor förståelse för fotbollsekonomi och har sin elitfotbollsbakgrund. Vi har Lars Dahlström som har en bakgrund som fotbollsledare och dessutom varit förtroendevald i många år. Han har både föreningsvana och insikt i fotbollens beslutsvägar samt olika forum som IFK Göteborg behöver verka i.

- Sen har vi dessutom Andrej Häggblad, som har varit operativ i en elitfotbollsklubb i form av IFK Göteborg i över tio års tid. Vi har tre stycken kompletterande fotbollsperspektiv förutom Magnus som jag tycker skapar en ganska god palett. Sen finns även den kompetensen i den befintliga styrelsen, som exempelvis i Rickard Ärlig som har varit i Norrby.

Annons

Hur kom Magnus namn till er?

- Dels kom han på tips, och jag känner även till honom sedan tidigare, säger Myhrman.

***

När IFK Göteborgs valberedning kommunicerade sitt förslag till ny styrelse under torsdagen riktade man samtidigt kritik mot hur klubben presterat på fotbollsplanen de senaste åren.

"Även om IFK Göteborg utvecklat sin organisation så är vår sportsliga konkurrenskraft på herrsidan direkt svag, och har så varit över tid", skriver man bland annat i kommunikén.

- Just den sportsliga delen är inte riktigt vår sak att utvärdera. Så det är egentligen bara en konkludering av hur tabellplaceringarna har sett ut. Vi utvärderar styrelsen och inte verksamheten, även om styrelsen ibland blir verksamheten, säger Adam Arvidsson.

Vad är er sammantagna bedömning av den sittande styrelsens arbete?

Annons - Samarbetsklimatet har varit väldigt gott. Under det senaste året finns det en god ordning i själva arbetet. Vi ser dock att det finns en möjlighet att göra informationsflödet, för helheten, bättre. Även att en del av utskotten inte riktigt har fungerat fullt ut, säger Olof Myhrman.

- Vi vill trycka på att det finns behov av att alla kompetenser kommer till nytta där vi vill ha ett ledarskap som uppmuntrar det.

Valberedningen skriver i sin kommuniké att ”det framstår som att vissa beslut har fattats utan att hela styrelsen haft underlag till relevanta underlag”. Mer än så vill trion inte utveckla kring den biten, förklarar Adam Arvidsson:

- Där får vi hänvisa till sekretess. Vi känner till saker som vi inte kan vara så färgstarka om. Men vi måste ha respekt för det.

Arvidsson lägger sedan till:

Annons

- Det ska också sägas att de som lämnar styrelsen nu har jobbat ideellt och stenhårt. Alla av dem har bidragit mycket. Det måste vi vara tydliga med att understryka.

Vidare skriver valberedningen att den sittande styrelsen i vissa frågor "blivit passiv och inte tillräckligt inåtlutad i efterlevnaden av klubbens valda strategier".

- Klubben har valt flera olika strategier. Där har man bland annat utskott och olika andra delar, där man följer upp efterlevnad. I vissa frågor har verksamheten inte följts upp tillräckligt nära. Där exemplifierar vi med fotbollsutskottet, säger Arvidsson.

Gällande fotbollsutskottet beskriver valberedningen i sin skrivelse att det inte har "fungerat tillfredsställande".

- Vi går inte in i de detaljerna, men vi ser att den här delen behöver ledas och organiseras, säger Myhrman.

Annons

Olof Myhrman fortsätter:

- Det har också varit läckage kopplat till styrelsen, vilket tidigare nämnts på det senaste medlemsmötet.

John Pettersson tar tar vid:

- Det är väldigt olyckligt att sittande styrelse behövt hantera brister i styrelsesekretessen. Vi har valt att skicka med en uppmaning i vår kommuniké att det är något som styrelsen framgent måste ta på allvar, utifrån det tryck som finns och hur uppmärksammat IFK Göteborg är. Varje ledamot har ett ansvar att slå vakt om integriteten i styrelserummet.

Även före valberedningens officiella kommuniké läcktes tre av namnen till det nya styrelseförslaget ut. I detta fall i GP.

- Det tycker vi är väldigt tråkigt att det har runnit ut information. Inför att vi satt ihop vårt förslag har informationen om vilka individer som ingår i det nått en ganska bred krets av individer, men hela tiden på "need to know basis". Vi tycker att det är tråkigt att informationen om tre namn når ut i förväg, säger Olof Myhrman.

Annons

Avslutningsvis, hur trygga är ni med att det här förslaget är helt rätt väg för IFK Göteborg framåt?

- Vi har pratat med väldigt många människor och vi har hittat personer som vi tror är jätteviktiga att tillföra i kompetens för IFK Göteborg. Jag känner mig väldigt trygg i att de här personerna kommer vara väldigt bra, säger Myhrman.

IFK Göteborgs årsmöte hålls den 27 februari. Då röstar medlemmarna om den nya ordföranden och styrelsen.