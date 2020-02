Så jobbar HIF för att bli en stabil klubb: "Ser inte att vi trillar dit"

Helsingborgs IF genomgick ett ekonomiskt stålbad under 10-talets andra hälft. Föreningen tvingades skära i personalstyrkan och blödde ekonomiskt under åren i superettan 2017–2018. Efter fjolårets comebacksäsong i Allsvenskan skymtar äntligen en ljusning.

Hur stor grej är det att ni går med plus för första gången sedan 2014?

- Först och främst är det en förtroendegrej. När jag anställdes som klubbdirektör hösten 2018 visste vi, jag och administrativa chefen Robin Lundgren (tidigare ekonomichef i HIF) som jag jobbade med förut, att det skulle bli tufft. Vi såg ganska snabbt när vi kollade i systemet varåt det barkade. Så stora delar av den här resan har präglats av osäkerhet över hur vi skulle få ihop det och vi har fått jobba väldigt hårt för att få ihop olika delar, säger klubbdirektören Joel Sandborg.

Han fortsätter:

- Vi har varit tvingade att göra ganska stora omorganisationer för att nå de här pengarna. Det är inte besparingar, utan att göra bättre saker, få högre intäkter och så vidare. Det har varit ett samarbete mellan styrelsen, organisationen, och olika intressenter runt omkring som gjort det här tillsammans.

Verksamheten redovisade 1,1 miljoner i plus förra veckan. Ekonomin är fortfarande skör säger Joel Sandborg och det egna kapitalet ligger bara på cirka två miljoner kronor. Men klubben är skuldfri, vilket betyder att HIF inte släpar med någon hyra till kommunen och har varken några oreglerade eller förfallna skulder.

- Vår målsättning var att bygga upp ett förtroende. Det är otroligt viktigt för oss att staden, sponsorer, medlemmar, och fans alla ska få ett förtroende och veta att pengarna inte glider ur. Vi vill göra det transparent och visa på att vi kan hålla i pengarna, men att vi har en resa till den grundomsättningen en förening som HIF borde vara på. Att då lyckas landa ett resultat, även om det bara är en miljon plus det handlar om, är vi jättestolta över att organisationen har klarat, säger Joel Sandborg.

Dödsmisshandeln av en Djurgårdssupporter i samband med den allsvenska premiären 2014 har tillsammans med den sportsligt vikande kurvan medfört ett stort publiktapp de senaste åren. Men publiken börjar så smått hitta tillbaka till den nyrenoverade Olympia.

Med knappt 8500 i publiksnitt 2019 låg HIF på ungefär samma nivå som IFK Norrköping exempelvis, ett lag i den andra ändan av den allsvenska tabellen. Joel Sandborg vill samarbeta på djupet med supportrarna och få upp det allmänna intresset i staden igen.

- Bland det första jag sa när jag kom hit var att vi måste bli relevanta för fler och det jobbar vi med nu. Det gäller att få upp det breda intresset för folk igen, säger Joel Sandborg.

Klubbdirektören berättar om tiden i SHL-klubben Rögle där han och marknadschefen (som följt med till HIF) för många år sedan etablerade en långsiktig plan som bidragit till att Rögle idag har slutsålt nästan varje match. Precis som för alla fotbollsklubbar blir en nyckel att öka omsättningen.

- Vi måste öka publiken, öka snittintäkten på de biljetterna vi säljer, och sponsorbearbetningen måste upp. Vi är på den nivå som vi var på runt 2004–2005. Det har mycket att göra med de två åren i superettan, där finns inte det mediala intresset och exponeringen blir inte lika mycket värd, säger Joel Sandborg.

Klubbdirektören berättar att spelarbudgeten ligger runt tionde plats storleksmässigt bland de allsvenska lagen, vilket också är placeringen där HIF hamnade i 2019 års tabell. Joel Sandborg hoppas att klubbens unga spelare förädlas och ger pengar så småningom, men behöver till skillnad från förra året inte tänka på elitlicensen.

- Det handlar om fokus på att öka intäkterna och tänka på vår trupp. Om vi skulle sälja en spelare för en betydande peng är både jag och styrelsen överens att pengarna måste in och stabilisera klubben. Det måste låta oss få luft att andas. För när du lever med ett eget lågt kapital är du hela tiden orolig för att det kan vara saker som slår, säger klubbdirektören.

Han fortsätter:

- Får vi en dålig start på säsongen till exempel och tappar i publikbudgeten är det rätt svårt att ta igen. Därför är vi alla överens att hantera pengarna hållbart om en större summa kommer in.

Den stränga ekonomin har lett till en annorlunda lösning i klubbens värvningsstrategi. De värvningsansvariga samlas i det som kallas Sportgruppen, bestående av tränaren Olof Mellberg, chefsscouten Adil Kizil, administrativa chefen Robin Lundgren, ungdomsansvarige Jonas Ohlander, och lagkaptenen Andreas Granqvist.

Granqvist kliver in som sportchef 2022 enligt kontraktet och Joel Sandborg beskriver mittbacken som ”väldigt klok och en god rådgivare till den här truppen”. Men Sandborg ser inte denna modell som ett nödvändigt ont i dagens ekonomiska läge.

- Det fungerar väldigt väl idag. Jag kliver in när det är skarpt läge, Robin är där för det ekonomiska perspektivet. Den har formerat sig väldigt fint. När de sportsligt ansvariga i styrelsen vill ha ett möte med Sportgruppen så ses vi gemensamt, väldigt transparent och enkelt, säger Joel Sandborg.

Under veckan har Helsingborg lånat in Alex Timossi Andersson från Bayern Münchens U19-lag och värvat den nederländske anfallaren Anthony van den Hurk (som ansluter i sommar) från Maastricht. Klubben vill inte avslöja om fler affärer är på gång.

- Just nu känner vi att Olof och gänget har en väldigt bra balans men det är ingenting som ligger på bordet idag, säger Sandborg.

Joel Sandborgs regim har också utsatts för intern kritik. Helsingborgs Dagblad rapporterade i oktober förra året om anställda som larmade om dålig arbetsmiljö och utmattning, även från tiden i Rögle. Sandborg delar inte arbetsmiljöfrågorna som beskrivs i tidningen.

- Jag vet fortfarande inte om det är påhitt eller sant eftersom det är anonyma källor som riktat kritiken. Däremot har vi haft ett arbete med Unionen och suttit med Arbetsmiljöverket för både jag och Krister (Azelius, ordföranden) blev förvånade över att de här rutinerna och arbetet inte fanns på plats. Det kom som en överraskning och det var inte det vi fokuserade på när jag kom in, säger Joel Sandborg.

Han fortsätter:

- Däremot har vi, som på alla andra arbetsplatser, ett arbetsmiljöarbete som vi måste och ska genomföra. Det var rätt skönt att de påpekanden Unionen hade avslogs i varje fall utom två av Arbetsmiljöverket. Det vi saknade var rutiner och dokumentation, som nästan alla företag får påpekanden för.

De stora förändringarna till trots hyllar Joel Sandborg organisationen och beskriver den som ”jäkligt bra”. Han säger sig ha fog för omdömet efter 17 års jobb inom fotboll och hockey. Sandborg fortsätter att prata om långsiktighet och att minimera riskerna runt klubben.

Men när det handlar om att överleva en serie, som till exempel förra året, måste risker tas för att undvika den ännu större smällen som degradering innebär. Därför valde Helsingborg att investera i spelartruppen när faran för nedflyttning låg närvarande under förra sommarens transferfönster.

Vad ska ni göra för att undvika tidigare HIF-ledningars misstag?

- Det är väl klassiskt för HIF att det går upp och ner, så har det alltid varit. (…) Så länge vi inte hamnar i sportsliga problem ser inte jag att vi ska trilla dit där vi riskerar någonting. Men med ett gäng betydelselösa matcher med dåligt väder på hösten tappar laget pengar. Detta måste man ha med sig det här året och kanske kommande med, säger Joel Sandborg.

Han fortsätter:

- Därför är det viktigt att ”ta hem” pengarna med sponsorintäkter eller en transfer. Ingen vill tillbaka till superettan eller en värld där vi presenterar 15–20 miljoner kronor minus. Det handlar om långsiktighet, ingen ska tro att vi ska upp och vinna SM-guld direkt.

2019 handlade agendan om att överleva, vad gäller för i år?

- Stabilitet, om jag ska sätta ett ord på det. Skapa stabilitet, bli etablerade i allsvenskan och visa att vi kanske inte behöver vara med i bottenstriden som vi var ganska länge. Även om resurserna inte är särskilt mycket starkare än ifjol hoppas vi självklart att vi ska få ett bättre tabelläge, där vi inte känner flåset i nacken hela tiden, avslutar Joel Sandborg.