Så jobbar MFF för att utnyttja CL-miljonerna: ”Hoppas vi spelar två Europagruppspel inom tre år”

Malmö FF har haft sin sämsta säsongsstart på över tio år, men arbetet vid sidan av har inte förändrats. MFF är en förening som under de senaste åren har varit jagade istället för att jaga. Hur har de tidigare fortsatt att prestera när det inte fanns något att komma ifatt?



Fystränaren Ben Rosen gjorde i januari en intervju där han beskrev hur ledarstaben jobbar kring det. Han hör nästan aldrig frasen ”såhär ska vi göra, för så har vi alltid gjort det”.

- Jag hör motsatsen från Magnus Pehrsson. Han vill höra ”vi är de enda som gör det här, det här är något nytt, det här är anledningarna till att jag tror det är bra, och det är såhär vi ska försöka att jobba”. Vi vill alltid vara före med det som görs. Vi vill vara ett steg före hela tiden.

MFF vill att den kulturen ska rinna i fler av föreningens delar. I en lång intervju med Fotbollskanalen så berättar vd:n Niclas Carlnén om var MFF har varit, var de är nu, och hur långt de vill nå. Han har en liknelse när det kommer till att MFF inte ska vara först i världen med att skapa något, men att de ska utnyttja det så fort det är möjligt.

- Jag brukar säga att vi ska köra loket, men inte lägga rälsen. Lägga rälsen kostar för mycket energi och resurser, men vi ska vara först. Det kommer betyda att det några gånger blir fel. Är man först så vet man inte om det är helt rätt, men då får man ta det. Gör man rätt två av tre gånger så är det tillräckligt. För det är mycket lättare att följa. Är du den som blir jagad så måste du göra nya saker som ingen annan gör.

Mycket har hänt i MFF de senaste åren som har möjliggjort det tankesättet, men var sätts startpunkten för allt? Carlnén själv pekar på året 2000. Föreningen låg i superettan, omsatte runt 20 miljoner kronor och hade lika mycket i skulder. De satte upp en femårsplan för att vinna allsvenskan. Den höll. De startade Nätverket, vilket blev en stark samlingspunkt för sponsorerna. De sålde Zlatan Ibrahimovic och andra spelare för att ta den stora risken att bygga Stadion. Innan Carlnén anställdes handlade mycket om att hålla ekonomin i styr.

- Det är många beslut där vi har fått frukterna under de senaste åren. Det här har varit pågående sedan superettanåret.

Carlnén, tidigare bland annat målvaktstränare och yrkesmilitär, kom till MFF inför 2014 från LdB FC (nu FC Rosengård). Han kom från en klubb som hade vunnit tre SM-guld på fyra år och tagit sig till Champions League. När han sa att han ville göra samma sak i sitt nya jobb så var det ett rejält kaxigt svar för ett MFF som då hade vunnit tre SM-guld på 25 år.

Malmö FF efter det? Tre SM-guld på fyra år och två Champions League-gruppspel.

- Sedan kan jag inte ta åt mig äran att vi presterar på planen på det sättet som vi gjort. Jag tror mycket handlar om visioner och att försöka nå dem. Sätter man upp tydliga målsättningar så når man kanske inte alla av dem, men man når längre än man har gjort tidigare.

2019 tror Carlnén att de kommer att ha 250 miljoner kronor i omsättning (exkluderat eventuella Europacupspelspengar). På årsmötet pratade ordförande Håkan Jeppsson om att MFF gärna ville komma upp mot 300-350 miljoner för att kunna behålla spelare på samma sätt som exempelvis Olympiakos. Carlnén nämner Basel som ett annat exempel. MFF följer liknande klubbar. Hur blir en klubb ledande i ett land? MFF jobbar ju inte bara för att vara bäst i Sverige, utan i hela Norden.

En väg dit är målen för 2018:

- Vi vill minst ta oss till Europa League-gruppspel. Vi vill vinna allsvenskan. Vi är i final i cupen.

Var vill du ha föreningen inom tre år?

- Jag hoppas att vi har spelat två Europagruppspel.

Två av tre?

- Två av tre.

Även sportchefen Daniel Andersson är inne på ett liknande svar. Han kommer in på svårigheterna och marginalerna, det svåra och omöjliga att spå, men nämner att han gärna ser två Champions League-gruppspel på fyra år.

- Men jag vill gärna förhålla mig till detta året. Jag tycker att vi såklart ska gå för SM-guld, vi ska ta cupguldet, och försöka ta oss till Champions League. Det är målsättningen och ibland får man sikta högt. Man faller kanske lite tyngre, men jag tycker det var vår styrka 2014. Vi bestämde oss för att ta oss till Champions och vi gjorde det. Sedan är det enklare sagt än gjort, säger Andersson.

- Och tar man ett SM-guld är det ett godkänt år i alla fall.

Vad är det då som faktiskt har hänt de senaste åren som har gjort att det kan pratas om de här förhoppningarna? Malmö FF gick till Champions League-gruppspel 2014 och 2015, men förutom det? Hur användes erfarenheterna och pengarna från de två åren?

I samband med Champions League kom det inte bara in hundratals miljoner på banken. Under de åren arrangerade MFF så många möten som möjligt med andra klubbar. Celtic, Juventus, Real och Atlético de Madrid, Paris SG, Sjachtar Donetsk, Red Bull Salzburg, Rangers. MFF försökte lära sig så mycket de kunde av sina motståndare, och anordnade även träffar med bland annat Schalke 04 och Wolfsburg, men även mindre klubbar som Cork City. Kunde exempelvis biljettansvarige i MFF få till ett möte med biljettansvarige i Juventus, då ordnades det.

MFF ville inte bara vara en deltagare under de åren utan de ville skaffa sig en omvärldskoll. Vad fungerade? Vad var bra? Vad var dåligt? I samband med alla möten så startade MFF 117 stycken förbättringsprojekt. Många var mindre saker, men de höjde upplevelsen och professionalismen.

De förbättrade Supportertorget. De fixade i ordning spelarnas gym. Uppgraderade och bytte programvara för att förenkla och förbättra för anställda på exempelvis ekonomiavdelningen. Anställde fler på kommunikations- och marknadsavdelningarna. Satte in bättre övervakningssystem, byggde staket runt sin parkering, bytte TV-skärmar, gjorde förändringar på och runt planen.

Carlnén pratar om att MFF nu har gjort det mesta när det kommer till ”mer lågt hängande frukter”. Projekt som gav direkt effekt.

- Efter det måste man bli mer systematisk.

- Nu jobbar vi efter en tydlig verksamhetsplan med verksamhetsmål, som är på kort och lång sikt. Det har vi förändrat till 2018. Nu är det tydligt för varje medarbetare hur det man gör påverkar helheten och slutresultatet.

Han bläddrar snabbt igenom en stor powerpoint-presentation. Mycket är föreningshemligheter som inte ska komma ut, men strukturen är enkel att följa. MFF har missioner (exempel: utveckla starka individer på och utanför planen), visioner (exempel: bli ledande i Norden), och offensiva mål. Under de tre finns aktiviteter som ska genomföras för att klara av det.

- Varenda mål har en aktivitetsplan där det står exakt vad som ska göras. Vem som är ansvarig, när det ska vara klart, men utan att gå in i för mycket detaljer för det är upp till den som är ansvarig.

Allt MFF gör är antingen för att sänka kostnader eller utveckla verksamheten, men Carlnén påpekar att pengarna från Champions League har gjort att föreningen har blivit ”mycket mer utvecklingsinriktad”.

- Nu kan vi satsa pengar för att tjäna pengar.

Den stora saken som har hänt där är att MFF äger Stadion, vilket ska göra det billigare på längre sikt. Det har också skett många investeringar på det sportsliga under de senaste tre-fyra åren, där det handlar om många fler saker än spelarnyförvärv.

Sverker Fryklund har blivit vetenskaplig koordinator, Joakim Nilsson har blivit ungdomskoordinator. Föreningen har en stor hybridgräsmatta som träningsplan. Ungdomsverksamheten har fått en heltidsanställd fystränare som redan har visat enorm skillnad på värden på talangerna som flyttas upp till seniorlaget. Istället för en assisterande tränare så är det nu tre stycken. Det är två fysioterapeuter, vilket gav resultat 2017 då MFF hade lägst skadefrånvaro av alla lag i allsvenskan. MFF kan på ett helt annat sätt erbjuda frukost och lunch till spelarna. Jens Fjellströms intåg innebar också en rejäl uppgradering bland analysverktygen.

De har också fortsatt med den struktur som gör att föreningen äger framtidsinriktningen. Carlnén pekar på det som en av flera anledningar till att de har vunnit SM-guld med fyra olika tränare.

- I Malmö FF har man inte råd att ta ett mellanår för att alla ska lära känna varandra. Det ska presteras år ett. Då måste vi se till att det finns en struktur som man kan komma in och prestera i.

Med tanke på hur Magnus Pehrsson hade presterat som tränare i Djurgården, hur var det egentligen när ni bytte från Allan Kuhn till Pehrsson?

- Det vi sa då var att för ta oss till nästa nivå, så kände vi att det behövdes ett byte. Vi kände nog att vi kunde vinna allsvenskan igen, men skulle vi ta nästa steg behövde vi en förändring. Där tittade vi mycket på profilen på tränare. Att involvera övriga ledarstaben och där se till att man utvecklar individen genom att ge dem ansvar. Det letade vi efter och det var exakt det vi fick med Magnus.

- Och Magnus, och ledarstaben, är fantastisk på att ge individuell feedback och få spelarna att förstå vad de behöver utveckla.

- Jag tycker Magnus gör ett riktigt bra jobb. Sedan tror jag att han, precis som vi andra, lär sig och blir bättre och bättre.

Vad ska hända det kommande året? MFF lär i sommar ta beslut om det ska läggas hybridgräs även inne på Stadion. Det ska kollas kring potentiella sponsorer till Stadionnamnet (målet är att ha det klart senast vid årsskiftet). MFF tar över restaurang- och kioskverksamheten 2019, och därmed måste de lära sig hur det ska hanteras.

MFF har också gjort förändringar på ungdomssidan som ska hjälpa till så att A-truppen i framtiden innehåller minst 50 procent egna produkter. Två av förändringarna gäller Daniel Andersson och Andreas Georgson. Anderssons roll har slimmats, från att ha haft ansvar över hela ungdomsfotbollen till att nu vara mer inriktad på U17 och U19. Georgson är ny assisterande tränare och ska förenkla talangernas övergång från ungdoms- till seniorfotboll. Dessutom vill de öka flickverksamheten och under 2018 kommer det att finnas 14 MFF-akademier ute i landet.

Men en stor del är ändå alla de miljoner som har spenderats på nyförvärv. MFF la nästan 60 miljoner kronor på nyförvärv under räkenskapsåret 2017.

- Vi har köpt spelare som vi kanske inte har gjort tidigare. Investerat i spelartruppen. Till det steget måste man komma för att vara stabil och jämn över tid. Annars kommer du att ha år där du presterar sämre för att du måste vänta på att spelare ska utvecklas och nå sitt max.

Ni har ju annars gjort många investeringar de senaste åren, om vi tänker bredare än bara spelarvärvningar. Är det någon av dem som du ångrar?

- Jag brukar alltid fundera på vilken information vi hade när vi tog beslutet. Hade jag tagit ett annat beslut i dag med samma information? Troligen inte, för det brukar vara ganska väl underbyggt. När man sedan tittar tillbaka och har facit så är det enkelt att göra annorlunda, men ska man tänka så hela tiden så blir det jobbigt. Däremot ska man lära sig över tiden. Att se till att man har rätt information när man tar beslut.

Finns det då någon stor utmaning kvar? Något som MFF gärna vill utveckla, men där de anser att saker inte är bra nog?

- Våra förutsättningar med unga spelare, med planer och sånt. Där finns hur mycket som helst att göra. Vi har svårt med tillgängliga planer, både för träningar och matcher. Det är den största förbättringspotentialen, säger Daniel Andersson och pekar bland annat på den inomhushall som MFF anser sig behöva.

I slutändan så handlar dock mycket om Europacuperna för MFF. Förra året åkte de ut direkt mot Vardar. I år får de minst två omgångar på sig. Även om de åker ur direkt i Champions League-kvalet så blir det Europa League-kval.

- Jag ser gärna att vi tar ytterligare kliv. Att vi kan vara en kontinuerlig kraft även i Europa, om det kanske blir Europa League som blir vägen när man stänger Champions League. Jag ser gärna att vi blir en kraft att räkna med där. Att vi kan tävla okej med de lagen som är på vår nivå. Sedan kommer vi aldrig att nå de stora som puffar på, säger Andersson.

Tror du att det blir svårare för MFF att nå Champions League framöver?

- Så småningom tror jag det. Nu är den här Champions League-cykeln till 2021. Jag tror det blir ännu svårare sen. Nu spekulerar jag, men nu stängde man lite (i upplägget 2018-2021) och man kanske stänger ännu mer sen.

Tror du det är någon kompromiss från UEFA för att undvika att klubbarna bryter sig ur och skapar en egen superliga?

- Ja, så skulle man nog kunna säga. De vill inte spela mot Malmö FF, de vill bara möta varandra, säger Andersson med ett leende som någon sekund senare följs av ett skratt.

- Det är trist på ett sätt. Det är ändå roligt att man får spridning på det, men så är verkligheten. Kan man göra Europa League, som blir bättre för varje år, mer och mer intressant så lär det bli scenen för svenska lag.



Malmö FF möter idag Brommapojkarna. Matchen börjar 19.00 och sänds via C More.