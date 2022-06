Så tänker DIN allsvenska klubb inför sommarens transferfönster

15 juli öppnar transferfönstret i Sverige, och därefter har svenska klubbar möjlighet att värva spelare fram till och med 11 augusti.

Så hur tänker herrklubbarna i allsvenskan inför transferfönstret? Planer på att värva? Försäljningar som kan vara på gång? Fotbollskanalen har gått igenom läget i alla lagen.

AIK

Henrik Jurelius, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi får se. Vi sitter i den sitsen att vi behöver få en klarhet i vad som eventuellt kan lämna innan vi kan agera. Vi har ett nytillskott i John Guidetti som ansluter, redan klart och sedan utöver det får vi se lite vad som händer ut. Vi tittar ju hela tiden, det är ett pågående arbete att se över om vi har möjlighet och kan förstärka. Sedan får vi se vilka steg som tas utvecklingsmässigt också. Spelare kan gå väldigt fort fram och tillbaka så det är ett ständigt pågående arbete.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Det hänger lite ihop med mitt tidigare svar. Om vi tappar något så får vi se till en helhet vad vi behöver förstärka. Och om vi behöver förstärka eller om vi har någon spelare bakom som är redo.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Jag tycker vi har spelare som har gått väldigt bra under längre tid, vi har många unga som har stått för bra prestationer, som det hittills har skapats ett intresse runt. Sedan har det inte blivit något konkret än så vi får avvakta lite.

BK HÄCKEN

Martin Ericsson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Jag tror att vi kommer sitta ganska lugnt i båten. Vi är nöjda med vår trupp, men vi har också vissa givna saker som med Lars (Olden Larsen), där vi behöver få svar om Ryssland-frågan kring vad som är möjligt och inte är möjligt kring en eventuell framtid. Vi får förhoppningsvis svar om det inom kort, och i övrigt är vi ganska nöjda, då vi även får tillbaka Ali Youssef. Vi känner oss ganska nöjda med vår trupp, men sedan får vi se vad som händer på marknaden kring intresse för våra spelare.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

Se ovan.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Jag vet inte. Det är svårt att säga. Det beror helt på vilken spelare det är och vilket bud som i sådana fall kommer in. Vi förstår att vi har några spelare som är intressanta på marknaden, men än så länge är det en lugn marknad. Det är inget konkret eller speciellt mycket i ryktesväg att förhålla sig till. Det kommer säkert ta in till det internationella fönstret öppnar och de klubbarna är tillbaka i arbete fullt ut igen. Nu är det ganska lugnt från alla håll.

Vad ser du för möjligheter att behålla Alexander Jeremejeff, som gjorde det bra under vårsäsongen?

- Jag ser goda möjligheter, då han är vår spelare. I dagsläget trivs både han och vi bra med det vi har, men sedan får vi se om och när det kommer något. Vi pratar om det tillsammans och det finns en förståelse för att han har ett driv att komma vidare, samtidigt som han också har ett stort driv att vara här, spela på den nivån som han gör nu och vara med i toppen och kriga.

DEGERFORS IF

Patrik Werner, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi tittar på vad som finns tillgängligt, men än så länge är det ganska lugnt. Vi är öppna för att ta in något om det är rätt spelare.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Först och främst vill vi att spelaren ska vara bättre än det vi har, det är utgångsläget. Sen har vi haft problem med skador bakåt, även om alla är tillbaka i träning nu. Vi får se. Men ska jag säga en lagdel så är det backlinjen.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Nej, inte som läget är just nu. Sen står det om Saidi (Abdelrahman, ryktats till Hammarby IF och Malmö FF) överallt men vi har inte hört något, och det är inte prioritet för oss (att sälja, reds. anm).

Kommer ni överväga att sälja Saidi om ni får ett bud?

DJURGÅRDENS IF

Bosse Andersson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi vet att vi har en bra trupp och att vi ska ha så lite rörelse som möjligt i spelartruppen. Vi har intresse för några spelare, men vi har gått in i den här säsongen med att ha så lite rörelse som möjligt i spelartruppen under sommarfönstret, så jag hoppas att det är ett lugnt transferfönster ut och ett transferfönster, där kanske någon enstaka spelare kommer till Djurgården.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Jag tycker att vi har alternativ, men däremot har vi spelare som Sead Haksabanovic, som är här fram till den 30 juni, och han är här på ett beslut av Fifa gällande att utländska spelare i Ryssland får spela i andra klubbar. Fifa och Uefa har i dagsläget inte kommit med någon ny information, och det kan vara ett alternativ, som vi vill undersöka, vilket kan påverka en viss del av vårt agerande i transferfönstret.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet? Fotbollskanalen nämner ryktena om Isak Hien till Slavia Prag och Kalle Holmberg till IFK Norrköping.

- Det är två separata grejer. Kalle Holmberg har ett utgående kontrakt och om några veckor kan han prata med och agera med vilken klubb som helst för framtida kontrakt från 2023, och det är klart att jag varit i kontakt med Norrköping och vet om deras intresse, men samtidigt har han kontrakt med oss säsongen ut och vi förhåller oss till det. Gällande Isak Hien har jag sagt tidigare att vi haft intresse och konkreta bud på honom, men min förhoppning är att Isak är en av nyckelspelarna under de här viktiga månaderna i allsvenskan och i det europeiska spelet. Det är givetvis smickrande att det finns intresse för våra spelare, men jag hoppas på så lite rörelse som möjligt utåt för vår del.

Bosse Andersson har även tidigare uttalat sig mer om IFK Norrköpings intresse för Kalle Holmberg.

GIF SUNDSVALL

Urban Hagblom, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi kommer att vara sparsamma utifrån den tron vi har på spelatruppen som vi har och sedan handlar det också om vilka ekonomiska förutsättningar man har. Som det ser ut i nuläget kommer vi vara väldigt sparsamma, så det kommer inte bli så mycket aktuellt. Sedan kan självklart allt hända beroende på skador, försäljningar eller annat. Då får man se över det, men om truppen är orörd så som den ser ut i dag kommer det inte hända något i Sundsvall.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

Se ovan.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Jag tror inte det, men man vet aldrig. Det har inte kommit några indikationer om något, men vi är förberedda om det skulle bli så. Jag tror inte det i nuläget.

HAMMARBY IF

Jesper Jansson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Det är stort intresse för våra spelare men det har vi varit medvetna om. Ambitionen är att ha så lite rörelse som möjligt, men så kommer det nog inte att bli. Vi har en väldigt bred trupp och nu missade vi Europa så vi har inget behov (av nya spelare, reds. anm) om det inte händer något. Men vi är beredda.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Det beror på vad som försvinner.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Det är nog väldigt troligt.

Williot Swedberg har ryktats bort. Hur ser du på möjligheterna att behålla honom?

- Det har varit ett stort intresse kring honom. Vi får se.

Mayckel Lahdo är en annan spelare som uppges vara på väg bort (Aftonbladet uppger att han är nära AZ Alkmaar). Räknar ni med att behålla honom?

Hur stor chans är det att Richard Magyar spelar i Bajen i höst? (Enligt uppgifter till Fotbollskanalen överväger Bajen-kaptenen att sluta med fotboll).

- Jag räknar med att han gör det. Vi har en jättebra dialog.

HELSINGBORGS IF

Andreas Granqvist, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Så klart tittar vi över truppen och ledarstaben. Det har redan hänt en del och det kommer säkert hända mer både när det gäller spelare in och ut.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Vi tittar på alla lagdelar. Det beror så klart på vad som dyker upp, vad som är tillgängligt och vad vi behöver. Vi känner att vi vill ha mer erfarenhet och rutin och då tittar vi på alla lagdelar i främst centrallinjen.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Att vi kommer tappa spelare är jag övertygad om, sen om det är utlåning eller försäljning får vi se. Det finns säkerligen intresse för några av våra spelare men det finns inget kontrakt i nuläget.

IF ELFSBORG

Stefan Andreasson, klubbchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Om vi pratar sportsligt låter det som en fråga för Jimmy Thelin, men jag kan säga att vi försöker vara så förberedda vi kan och helst göra så lite som möjligt under sommarfönstret. Sedan är fotbollen som den är, man vet aldrig riktigt vad som händer i kväll eller i morgon utifrån intresse för spelare och liknande. Det är ett pussel som ska läggas de närmaste månaderna, då vårt fönster öppnar i juli, stänger i augusti och sedan är andra fönster öppna till sista augusti. Det är väldigt, väldigt tidigt att säga vad som kommer hända. Nu är det nästan tre månader kvar gällande allt som kan ske.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Vi letar inte aktivt efter att förstärka någon position, då vi redan byggt den truppen. Det är mer om det händer någonting. Det kan vara diskussioner med någon som kanske inte fått den speltiden den önskat och sådär, men det är inte aktuellt just nu med någon förändring. Om vi pratar om en vecka eller två veckor kanske något händer, men vi får se.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Jag kan inte svara på det. Det handlar om de köpande klubbarna. Vi vet att vi har många spelare som är intressanta för bra klubbar, men sedan får man se. Det är inte någon konkret förhandling just i dag. Det finns intresse för x antal av våra spelare, men det är så det ska vara. Det är i sådana fall om det går från intresse till att konkret vilja köpa en spelare, och då blir det så och då hanterar vi det.

Det har skrivits som Jacob Ondrejka och Besiktas. Vad kan du säga om det?

- Jacob är en av spelarna, som det finns stort intresse kring, och jag har väl sagt innan att Besiktas är en av klubbarna, som vi har haft viss dialog med och givetvis andra. Sedan är det just det här med att gå från intresse till konkret och att agera och köpa en spelare. Där är vi inte i dag.

IFK GÖTEBORG

Håkan Mild, klubbchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi får se. Vi kommer väl troligtvis, som de flesta andra klubbar, agera beroende på vad som händer. Om det kommer något ut kommer det säkert också att komma något in.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Det är inte så att vi saknar spelare på något sätt, så det beror på. Men det är nog offensivt vi tittar i så fall.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?



- Det finns en absolut en möjlighet att det blir så.

Hur stor sannolikhet är det att Oscar Vilhelmsson, som ryktas bort, spelar i Blåvitt i höst?

- Det finns en stor sannolikhet att han inte gör det. Det finns intresse för Oscar.

Hur ser intresset ut för Kevin Yakob, som har utgående kontrakt?

- Han har fortfarande avtal med oss och vi har påbörjat en dialog med honom. Det är en bra fotbollsspelare så det finns säkert intresse för honom.

IFK NORRKÖPING

Tony Martinsson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi har en spelare som brutit avtalet, Yahav Gurfinkel, och sedan är det några andra som kan hitta nya miljöer, samtidigt som det kan komma in någon spelare utifrån.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Jag håller det lite öppet. Det beror lite på vad som händer och sker med massa spelare, så det är svårt att säga.

Det ryktas om intresse för Viktor Bergh i Norrby och Kalle Holmberg i Djurgården. Vad kan du säga om det?

- Det är två bra spelare.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Det kan vara alltifrån spelare som lånas ut till säljs.

IFK VÄRNAMO

Enes Ahmetovic, sportchef

Svarar via sms:

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

"Vi har alltid ögonen öppna och håller utkik efter skickliga fotbollsspelare. Målsättningen är att göra denna fantastiska grupp än bättre".

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

"Vi känner oss trygga på samtliga positioner. Vi kommer istället prioritera att spelaren passar in i gruppen och besitter en x-faktor som kan spetsa".

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?



"Precis som alltid så vill alla spelare spela. I sommar skulle det kunna bli som så att vi hittar någon lösning där någon får mer av den varan".

IK SIRIUS

Ola Andersson, sportchef

Svarar i kort kommentar via sms: "Inga spelare på väg ut eller in i sommar - än så länge".

KALMAR FF

Jörgen Petersson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Det är en utvärdering av både skadeläge och prestation i truppen. I numerären behöver vi kanske ha in någon spelare till, men samtidigt får vi också tillbaka lite spelare som varit skadade i slutet. Det kan vara så (att någon spelare kommer in), och det är väl däråt det lutar mest.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Det är en utvärdering, men det handlar väl mer om att vi släppte iväg Johan Arvidsson och Edwin Crona väldigt sent i förra fönstret, och justerade egentligen aldrig det. Det kan nog kanske bli en offensiv spelare och en mer defensivt inriktad spelare, men det är svårt att säga vad det är. Det är kanske mer för att få in någon yngre spelare till i truppen och öka numerären.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Nej, inte som det ser ut just nu, men det kan också ändras snabbt, då det både är landskamper och perioder när andra fönster öppnas upp. Jag har svårt att svara på det, men det är inget som ligger nära just nu.

MALMÖ FF

Andreas Georgson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Som det ser ut nu så kommer vi att leta efter en ersättare till Adi (Nalic) som har blivit skadad över hela säsongen och den ersättaren kan i första hand hittas internt, men om vi inte känner att det finns någon där får vi titta externt om det finns där. Sedan kan det vara så att det är ytterligare någon position där vi vill förstärka ännu mer. Vi har egentligen byggt truppen för att klara både vår och höst men sedan går ett halvår och så kan det alltid hända något som gör att man tänker annorlunda.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- En ytterforward då för att ersätta Adi i första hand. Sedan kan det bli någon annan position men det är inget vi vill gå ut med just nu.

3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Ja, det tänker vi nog att det kan ske också. Sedan är det så svårt att veta hur marknaden kommer vara, kanske svårare än någonsin nu efter pandemi och vilken kraft finns det ute på marknaden i sommar. Det är väldigt svårt att förutspå men det tror vi nog att det kan ske och har beredskap för.

Kan det kräva ersättare även där i så fall?

- Ja, men absolut. Då får man titta lite på den spelarens profil och betydelse för laget på kort sikt och så börjar vi då och titta om vi har ersättaren hos oss redan, antingen i vår A-trupp eller ute på lån, och finns inte det vill vi ju ta in den ersättaren utifrån.

MJÄLLBY AIF

Hasse Larsson, sportchef

1. Hur kommer ni att agera under sommarens transferfönster?

- Vi vet inte riktigt hur det blir med våra långtidsskadade spelare, och sedan får ju vi som alla andra 1000 tips på spelare. Det viktigaste är att Viktor Gustavsson och Jacob Bergström kommer tillbaka för då blir det lättare för oss. Det är positivt med Viktor, men det är osäkert med Jacob, även om vi hoppas. Det kan det väl bli (nyförvärv) beroende på om spelare försvinner och om Viktor och Jacob, som en bonus, kommer tillbaka. Men vi skulle behöva stärka med ett par spelare.

2. Vilka lagdelar kan ni tänkas förstärka?

- Främst mittfältare och framåt.



3. Är det troligt att ni tappar någon spelare eller gör någon försäljning till utlandet?

- Vi vill gärna låna ut en-tre spelare, det är vårt mål, men sedan får vi se om vi lyckas med det. Det är spelare, som inte fått spelat så mycket och för att göra mer plats. Det är Taylor Silverholt, Enoch Kofi Adu och Josip Filipovic, samt kanske något till, men det är inte riktigt bestämt. De har spelat för lite och behöver speltid.

Är det aktuellt att sälja någon av Silverholt, Adu och Filipovic?

- Nej, lån i sådana fall.

VARBERGS BOIS

Joakim Persson, manager

Svarar i kort kommentar via sms: "Vi kommer inte agera (in, reds. anm) om inget sker ut".