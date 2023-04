Så tippar Fotbollskanalen allsvenskan 2023

Olof Lundh:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. Kalmar FF

8. IFK Göteborg

9. IFK Norrköping

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12. IFK Värnamo

13. Halmstads BK

14. Varbergs Bois

15. Degerfors IF

16. Brommapojkarna

Martin Petersson:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. IF Elfsborg

5. AIK

6. Hammarby IF

7. Kalmar FF

8. IFK Göteborg

9. IFK Norrköping

10. Mjällby AIF

11. IFK Värnamo

12. Halmstads BK

13. IK Sirius

14. Degerfors IF

15. Varbergs Bois

16. Brommapojkarna

Andréas Sundberg:

1. BK Häcken

2. Malmö FF

3. Djurgårdens IF

4. IF Elfsborg

5. AIK

6. Hammarby IF

7. Kalmar FF

8. IFK Norrköping

9. IFK Göteborg

10. Mjällby AIF

11. IFK Värnamo

12. Degerfors IF

13. Halmstads BK

14. Varbergs Bois

15. IK Sirius

16. Brommapojkarna

Sebastian Pearson:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. Djurgårdens IF

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. IFK Norrköping

8. Kalmar FF

9. IFK Göteborg

10. Mjällby AIF

11. IFK Värnamo

12. Degerfors IF

13. IK Sirius

14. Halmstads BK

15. Varbergs Bois

16. IF Brommapojkarna

Erik Hadzic:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. Kalmar FF

8. IFK Norrköping

9. IFK Göteborg

10. Mjällby AIF

11. IFK Värnamo

12. IK Sirius

13. Degerfors IF

14. Varbergs Bois

15. Brommapojkarna

16. Halmstads BK

Lucas Werdelin:

1. Djurgårdens IF

2. BK Häcken

3. Malmö FF

4. Hammarby IF

5. IFK Göteborg

6. AIK

7. Kalmar FF

8. IF Elfsborg

9. IFK Norrköping

10. IFK Värnamo

11. Degerfors IF

12. Halmstads BK

13. Mjällby AIF

14. IK Sirius

15. Varbergs Bois

16. Brommapojkarna

Max Julin:

1, Malmö FF

2. BK Häcken

3. Djurgårdens IF

4. AIK

5. Hammarby IF

6. IF Elfsborg

7. IFK Göteborg

8. IFK Norrköping

9. Kalmar FF

10. IFK Värnamo

11. Mjällby AIF

12. Degerfors IF

13. Halmstads BK

14. IK Sirius

15. Varbergs Bois

16. IF Brommapojkarna

Hampus Zakrisson:

1 AIK

2. BK Häcken

3. Malmö FF

4. Hammarby IF

5. Djurgårdens IF

6. IFK Värnamo

7. IFK Norrköping

8. IF Elfsborg

9. Mjällby AIF

10. Kalmar FF

11. IK Sirius

12. IFK Göteborg

13. Degerfors IF

14. Halmstads BK

15. Varbergs Bois

16. Brommapojkarna

Tobias Hellgren:

1. Djurgårdens IF

2. Malmö FF

3. BK Häcken

4. Hammarby

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. Kalmar FF

8. Mjällby AIF

9. IFK Norrköping

10. IFK Värnamo

11. IFK Göteborg

12. Degerfors IF

13. IK Sirius

14. Halmstads BK

15. Varbergs Bois

16. Brommapojkarna

Ludwig Billengren:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. AIK

5. Hammarby

6. Elfsborg

7. Mjällby AIF

8. IFK Norrköping

9. Kalmar FF

10. IFK Värnamo

11. IFK Göteborg

12. IK Sirius

13. Halmstads BK

14. Varbergs Bois

15. Degerfors

16. Brommapojkarna