Saidi sänkte HIF i bottenmötet - Degerfors lämnar jumboplatsen

Det var ett stärkt Degerfors IF efter segern mot Sundsvall senast som tog emot Helsingborgs IF i ett bottenmöte under söndagseftermiddagen. Då fick man en drömstart framför hemmapubliken.

Tio minuter var spelat på Stora Valla när Adhavan Rajamohan nickade in Diego Campos inlägg till 1-0. Målet kom dock att registreras som ett självmål, då Viljormur Davidsen ansågs vara sist på bollen.

Degerfors var det något bättre laget i första halvlek och hade flera lägen att utöka ledningen, dock utan att få utdelning. HIF spelade upp sig innan pausvilan men ställningen var 1-0 i paus.

- Vi börjar jättedåligt, det känns som att vi förlorar varje duell. Men sista 15 kommer vi upp och vinner mer bollar. Nu gäller det att ha snabbare passningar och hota mer bakom, sa Taha Ali till Discovery+.

Adhavan Rajamohan i halvtid:

- Det blir mycket kämpa, men det är skönt med 1-0, sa han till Discovery+, och ger sin syn på målsituationen:

- Jag försöker bara vara inne i boxen och gå på bollen. Jag vetifan hur den touchar mig. Kanske i ryggen där… men jag tar det.

I slutskedet av andra halvlek utökade Degerfors ledningen till 2-0 genom Abdelrahman Saidi, som stötte in en retur från nära håll. HIF skapade dock nerv i matchen efter att inbytte Dennis Olsson reducerat i slutminuterna, men gästerna kom inte närmare än så.

Degerfors vann matchen med 2-1, tog sin andra raka trepoängare och går nu förbi HIF i tabellen.

- Stor besvikelse över att vi förlorar. Vi kan inte vara nöjda totalt sett med vår insats i den här matchen, säger HIF-tränaren Jörgen Lennartsson till Dsicovery+ efter matchen.

Startelvor:

Degerfors: Whiteman - Örqvist, Granath, Örqvist - Lindell, Salmon, Gravius, Kralj - Rajamohan, Saidi, Campos.

Helsingborg: Lindegaard - Tsouka, Widell, Weberg, Davidsen - Lingman, Ejupi, Gigovic - Al-Hamlawi, Van den Hurk, Ali.