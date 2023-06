Sef reagerar på poliskritiken: "Det finns absolut mer att göra"

AIK: 6

BK Häcken: 3

Degerfors IF: 1

Djurgårdens IF: 13

Halmstads BK: 0

Hammarby IF: 9

IF Brommapojkarna: 0

IF Elfsborg: 0

IFK Göteborg: 0

IFK Norrköping: 0

IFK Värnamo: 0

IK Sirius: 1

Kalmar FF: 5

Malmö FF: 0

Mjällby AIF: 0

Totalt: 38 stycken

Källa: Aftonbladet.

Svaren är från perioden 22-31 maj, och siffrorna visar vad klubbarna själva uppger.