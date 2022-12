Siffrorna visar - så bra är Odefalk: "Europeisk toppliga inom tre år"

Djurgårdens IF värvade under torsdagen talangen Wilmer Odefalk, 18, som i år stod för ett mål och sex assist på 27 matcher i superettan när IF Brommapojkarna gick upp till allsvenskan. Kontraktet sträcker sig över fyra år.

Playmaker AI:s Ola Lidmark Eriksson har tittat på Odefalks siffror i BP och tror att talangen kommer gå till en europeisk toppliga inom tre år. Nedan kommer Lidmark Erikssons genomgång av Djurgårdens nyförvärv.

***

Ola Lidmark Eriksson:

Vi ska börja med att titta på var Odefalk agerar på planen via en "heatmap" och sen även titta på vår klassiska spider för att se hur han förhöll sig till snittet i superettan den gångna säsongen.

ANNONS





Här kan en vän av ordning säkert säga att det där kanske inte ser så häpnadsväckande ut, och det kanske det inte är i sig - om man då inte beaktar ålder och potential.

För sätter man ovanstående spider i ett lite bredare perspektiv brukar vi använda oss av Player Index som är ett sätt att värdera alla siffror och parametrar vi mäter och ranka spelare i en liga. Faktum är att Wilmer då placerar sig på en fin 24:e-plats.

Det är ju här man då skulle kunna raljera över att Djurgården värvat superettans 24:e bästa spelare, men låt oss ta bort alla spelare från Player Index-rankingen som är äldre än 23 år - ja då är han sexa på listan och tittar vi på spelare under 20 år, så är han näst bäst - bara ÖSK:s Samuel Dahl är före då.

Vladimir Rodic Östers IF 29 10.6 Malkolm Moenza Jönkopings Södra 29 ANNONS 10.4 Anton Tideman Trelleborgs FF 30 10.3 Abdelkarim Mammar Chaouche AFC Eskilstuna 26 10.2 Anton Ekeroth AFC Eskilstuna 21 9.9 Theodore Rask Västerås SK 22 9.8 Jacob Stensson Brage 25 9.8 Johan Rapp Landskrona 21 9.8 Sven Viktor Götesson AFC Eskilstuna 27 9.6 Marijan Cosic IF Brommapojkarna 26 9.6 Fabio Nicolas Dixon Dalkurd 23 9.6 Victor Fors AFC Eskilstuna 23 9.6 Robert Barkroth Örgryte IS FF 30 9.5 Amadeus Sogaard IF Brommapojkarna 24 9.5 Robin Book Jönkopings Södra 30 9.5 Alexander Salo Norrby 22 9.4 Dusan Jajic Västerås SK 24 9.4 Adam Bergmark Wiberg Östers IF 25 9.4 Christopher Redenstrand Brage 24 9.4 Oscar Krusnell IF Brommapojkarna 23 9.4 Samuel Dahl Örebro SK 19 9.4 David Seger Örebro SK 23 9.4 Bödvar Bödvarsson Trelleborgs FF 27 9.3 Wilmer Odefalk IF Brommapojkarna 18 9.3

Ett ytterligare sätt att se på övergången är att titta på andra liknande övergångar historiskt. En med liknande rank vid tiden för övergången, men på en anna position är Viktor Gyökeres. En annan - som kanske är mer lik i spelstil men var lite äldre vid tiden för övergången är Tim Söderström. När han var 23 år spelade han i superettan för Assyriska FF. Då såg hans spider ut såhär:

ANNONS

Inte helt olikt! Vad har de gemensamt då? Gick vidare till större liga inom tre år.

Detaljen:

Det korta passningsspelet är toppklass.

Här en bild på alla Odefalks nyckelpassningar säsongen som gick (en av de parametrar där Wilmer är riktigt bra):

Det som är speciellt med Odefalks nyckelpassningar är att han har väldigt många som är extremt korta. Faktum är att hans genomsnittliga nyckelpassning "bara" är 14 meter. Den genomsnittliga nyckelpassningen för superettan i sin helhet är över tio meter längre. Sen vet jag inte om det nödvändigtvis är bra eller dåligt utan kanske mer ett karaktärsdrag.

Bra på att ta sig till och positionera sig i farliga ytor.