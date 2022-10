Sirius besked - Larson lämnar efter säsongen

Karl Larson, 31, kom till Sirius under 2012 och har sedan dess gjort över 250 matcher med Uppsala-klubben. Under fredagen ges besked om att årets säsong är hans sista i blåsvart.

Larson berättar att det är dags att gå vidare i livet.

- Det är såklart väldigt speciellt med en sista match efter elva säsonger. Jag känner på ett personligt plan att det är dags att gå vidare i livet, och jag tror även att klubben känner det. Därför känns det som ett ömsesidigt beslut, och det är såklart vemodigt på ett sätt att ta avsked till Sirius, Studenternas och till Västra Sidan, säger han i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Men det känns som att det är dags för nästa kapitel nu. Den här tiden har betytt väldigt mycket för mig. Jag kom hit när jag knappt var 20 år - en ung pojke, och jag hade väl lite längre hår då än vad jag har nu och fotbollen i Sirius var något helt annat på den tiden. Nu har man fått vara med på en resa under drygt tio års tid där man har sett både klubben, staden och en själv utvecklas till nivåer som jag kanske inte trodde fanns när jag kom hit. Så det är ett avsked som innehåller väldigt mycket känslor för mig.

- Det är svårt att bara sätta ett ord på allting, men i grunden så är jag väldigt tacksam för åren jag har haft tillsammans med Sirius. Det är något som jag håller väldigt högt i mitt liv hittills och samtidigt något jag vill ta farväl av på ett fint sätt här mot Varberg.

Ola Andersson, sportchef i Sirius, berättar att ingen spelare kommer att använda Larsons nummer tre under säsongen 2023. Detta för att visa tacksamhet till Larson.

- Kalles betydelse för Sirius, under hans år hos oss, går inte med att beskriva med ord. Kalle har varit med under resan där Sirius gått från division ett till att bli en allsvensk förening. En resa där Kalle har varit den röda tråden. Han är en kulturbärare som har varit oerhört viktig oavsett var vi befunnit oss i tabellen, oavsett vilka tränare vi haft eller vilka spelare vi haft i laget. Det har varit ett nöje att jobba med Kalle under de här åren - Karl Larson kommer alltid att vara en Siriuslegendar. Som ett tecken på Kalles betydelse för Sirius kommer vi inte att använda nummer tre under säsongen 2023.

Sirius är placerat på tolfte plats i allsvenskan. På söndag ställs Sirius mot Sundsvall borta och den 6 november gör Sirius sin sista hemmamatch för säsongen, då Varbergs Bois väntar på Studenternas i Uppsala.