Skadad Blair Turgott spelade in dokumentärfilm: "Visar sig sårbar"

Blair Turgott, 29, är på väg tillbaka. Han är till och med nära en comeback.

Forwarden drabbades av allvarlig knäskada, en korsbandsskada, i februari. Rehabiliteringen har pågått sedan dess.

Nu närmar han sig slutfasen.

- Jag har fått snöra på mig skorna igen och är tillbaka på planen. Inom de närmaste veckorna kan jag förhoppningsvis träna laget igen, säger Turgott till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag får göra en del saker med bollen. Det har gått bra. Förhoppningsvis blir det inga bakslag och då kommer jag kunna träna fullt ut med laget. För närvarande är det bara roligt att vara tillbaka på planen med dem. Springa och sådant. Men jag är inte helt tillbaka än.

Hur ser prognosen? Du blir borta hela säsongen?

- I nuläget skulle jag säga att allt flyter på bra. Man brukar säga att det är en niomånadersskada. En del kommer tillbaka tidigare, andra senare. Jag låter kroppen bestämma. Det kanske inte hade varit omöjligt att spela igen den här säsongen. Men om jag å andra sidan inte känner att det är rätt tidpunkt, då får jag vänta. Förhoppningsvis kan jag spela lite i slutet av säsongen och det är vad jag hoppas på. Om inte så är det bara komma tillbaka nästa år.

Hur har den här perioden varit för dig?

- Svår, såklart. Det här är den största skadan jag haft i min karriär. Jag åkte på skadan under försäsongen och då vet man att man inte kommer att spela mer under den säsongen. Det är mentalt svårt att finna sig i. Men när man genomgått operation och kommit över vad som hänt så får man vara positiv. Lita på processen. Fotboll är en berg-och-dalbana och man får bara förlika sig med det. Man får ge allt man kan och förhoppningsvis kommer man se ljuset i tunneln. Nu är det fint. Jag kan göra saker och kan känna mig som en fotbollsspelare igen. Men i början är det svårt att ställa sig in på hur ens vardag kommer att se ut.

Samtidigt som Turgott varit otillgänglig för Per-Mathias Høgmo har 29-åringen skingrat tankarna genom att ställa sig framför kameran. Han har nämligen spelat in en dokumentär med Häcken-supportern Johan Berntsson, vilket helahisingen.se rapporterat om tidigare. Dokumentären har Turgott publicerat på Youtube.

- Det hjälpte mig. Det är skönt att ha en distraktion, något man kan fokusera på i stället för att bara fokusera på knäet och skadan. Jag tror det hjälpte mig mentalt, för jag kunde kanalisera min energi på något annat. Det var fint och jag har fått väldigt många reaktioner. En del hörde om skadan och visste inte särskilt mycket om den, andra som haft liknande skador och vissa som bara snubblade över videorna och tyckte om dem. Det är fint att interagera. Förhoppningsvis kan det hjälpa andra i framtiden. Det är min resa, min historia. Jag visade den för alla andra.

Hur var det för dig att göra något du inte är van vid?

- Det är speciellt, definitivt. Man öppnar upp sig. När man går igenom saker så brukar man hålla det för sig själv, eller så berättar man för nära vänner och familj. Men jag tror det är bra att göra sådana här saker. Man kan vara öppen och ärlig. Man vet att vissa som tittar känner dig, andra inte. Man visar sig lite sårbar. Men jag tror det är viktigt, man måste öppna upp sig i sådana här situationer. Om man inte gör det så tror jag att det kan göra saken värre, man gömmer känslorna man känner. Jag tror det här hjälpt mig mentalt och fysiskt. Det är skönt att ha ett visst ansvar när man går till gymmet. Då har jag en kameraman med mig och då vet jag att man måste trycka på. Det har varit roligt. Det är bara ytterligare en del av resan och min historia. Jag tror att det kommer att bli magiskt, framför allt när det är över och jag är tillbaka på planen.

Om det inte blir en comeback 2023 så siktar Turgott att åter vara redo till nästa säsong. I Häcken. När Hisingslaget presenterade forwarden i maj 2022 meddelade föreningen att kontraktet sträckte sig över två år. Enligt Turgott gäller det även över 2024.

- Laget har gjort det bra och jag vill vara en del av det. Jag ville fortsätta på samma på samma spår som förra säsongen i år, men det är vad jag planerar att göra nästa säsong. Min resa här är fortfarande densamma, det känns som jag har ouppklarade affärer. Jag behöver bara bli frisk och ta mig tillbaka till planen.

När comebacken sker siktar han även på att ta sig tillbaka till det jamaicanska landslaget.

- Precis innan jag blev skadad skulle jag faktiskt spela en landskamp. Vi har en ny förbundskapten (Heimir Hallgrimsson) som jag haft regelbunden kontakt med. Efter förra säsongen - med SM-guldet och sådant - så kände jag att det var rätt tidpunkt att bara fortsätta på inslagen väg. Jag såg fram emot att ansluta till landslaget, men jag pratade med förbundskaptenen när jag blev skadad och vi har haft kontakt. Det viktigaste nu är att ta mig tillbaka till planen, hitta tillbaka till min nivå och visa vad jag kan uträtta. Förhoppningsvis kan jag ta mig tillbaka till landslaget. Vi har intressanta saker på gång det kommande året. 2024 blir ett spännande år, avslutar Turgott.

Turgott har tidigare i sin karriär representerat Östersunds FK och flera engelska klubbar i League One och League Two.