Skadeproblem i Blåvitt: "Fler än bara en spelare"

Under måndagen ställs IFK Göteborg hemma mot Kalmar FF, som vann senast mot AIK.

Tidigare i veckan spelade Blåvitt cupmatch och det tajta spelschemat tär på Blåvitts trupp. Till Kalmar-mötet kan tränaren Poya Asbaghi tvingas ställa över flera spelare.

- Just nu är det fler än bara en spelare. Det är för många för att säga en grupp utan vi får se helt enkelt. Vi har planerat om träningen under lördag och söndag för att få ned belastning lite och vi får se hur spelarna reagerar på det, säger Asbaghi till Göteborgs-Posten.

- Vi har en tidig träning på matchdag och då bestämmer vi allt. Sen får vi även möjlighet att se vad dagens träning gav för reaktion.

IFK Göteborg vann senast i allsvenskan då man besegrade Helsingborg med 2-1.

