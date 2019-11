Sportchefen överlycklig efter guldet - svimmade för en kort stund

Djurgården var illa ute mot IFK Norrköping men lyckades komma tillbaka till 2-2, vilket betyder att det tolfte SM-guldet säkrades.

- Det är helt jävla sjukt. Vilka gubbar, vilka ledare. Det har varit en lång jävla höst och spänning hela vägen in. Jag är så jävla tacksam över att få uppleva det här igen, sa Bosse Andersson till C More.

Efter slutsignal grät sportchef av glädje. När laget fick motta bucklan och lyfte den mot skyn ska Andersson ha fallit ihop för en kort stund och fick stöttas av spelarna, detta enligt Aftonbladet.

- Det bara svartnade. Det är klart att det var läskigt, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Hur mår du nu?

- Jag mår ganska bra. Jag känner att jag har lite stukat självförtroende bara.

Andersson återfick dock snabbt medvetandet och enligt klubbens presschef Marcus Björling berodde det på blodtrycksfall.

- Bosse mår bättre nu. Det gick snabbt. Men han fick vatten och fick sätta sig ner, säger Björling till Aftonbladet.

Se intervjun med Bosse Andersson i spelaren ovan.