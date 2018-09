Stark säsong av Isak Pettersson – hyllar landslagets målvaktstränare: ”Otroligt bra för mig”

Mycket har hänt för 21-åringen Isak Pettersson de senaste 18 månaderna. När Halmstads BK gick in i allsvenskan 2017 valde de mellan Pettersson och den några år äldre Malkolm Nilsson till målet. Det blev Pettersson som gjorde en stark säsong, blev helt ordinarie, och flyttade sedan till IFK Norrköping.

Där blev det också en hård konkurrenssituation. David Mitov Nilsson var visserligen frånvarande fram till sommaruppehållet, men när kom tillbaka har Pettersson fortsatt att stå och har åter en stark säsong bakom sig.

Bara AIK har släppt in färre mål än IFK Norrköping, bara Oscar Linnér har färre nollor än Pettersson, och på de sex senaste matcherna har det bara blivit två insläppta mål, varav ett en straffretur efter att straffen räddats.

- Jag tycker att jag har tagit steg hela säsongen. Jag har jobbat hårt med Mats (Elfvendal), där vi har jobbat med otroligt mycket som har gått att ta in i matchningen. Laget har också gått bättre och bättre ju längre säsongen har gått. Lärorik säsong, säger Pettersson till Fotbollskanalen.

- Positionsspelet är det vi har jobbat med mest. Inlägg, skott, allt egentligen. Med tanke på att jag inte har längden så kompenserar jag det med bättre position.

- Till exempelvis vid distansskott har jag tidigare varit mer aggressiv. Det är något jag har filat på, och med aggressiv menar jag att jag ville möta skytten mer tidigare. Det är en grej, sedan finns det tusen andra grejer.

Positionsspel är ju en sak som nästan bara professionella målvakter och målvaktstränare ser nyanserna i. Kan du ibland känna att du blir lite felbedömd, att folk inte upptäcker att du styr av saker på ett bra sätt innan de händer?

- Jag förstår vad du menar, men jag är inte ute efter att få beröm av folk utifrån. Det viktiga är att mina lagkompisar, Mats, och mina tränare ser att jag gör det vi tränar på. Sedan ska jag vara trygg i det. Om folk ser det eller inte spelar ingen roll.

- Sedan är vi ett kollektiv där ute. Jag gör inget på egen hand. Tio spelare framför mig jobbar stenhårt i anfall och försvar. Jag kan inte slå mig för bröstet att det inte har varit många insläppta.

Du nämnde Mats Elfvendal, var han en starkt bidragande orsak till att det blev Norrköping för dig i vintras?

- Absolut. Jag hade haft honom på ett Bosönläger, och sedan pratade jag mycket med Mats och Jens (Gustafsson). Då blev det helt självklart. Han är otrolig bra för mig.

Pettersson bestämde sig för att bli målvakt mer permanent för blott fem år sedan, då 16 år gammal. Innan det hade han flyttat runt på de flesta positioner, och det är en av anledningarna till att han har ett bra passningsspel med fötterna. Att han däremot är förhållandevis kortväxt för att vara målvakt, drygt 1,80 meter, är inget han känner har hindrat honom.

- Många säger det, men jag känner inte absolut inte att det är några problem. Jag litar på minst spänst, explosivitet, snabbhet, positionsspel. Så länge man kan kompensera upp det är det inga problem.

IFK Norrköping möter i dag Malmö FF, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More. I IFK saknas Kasper Larsen och Alexander Jakobsen, samtidigt som Simon Skrabb är ett litet frågetecken. I MFF saknas Guillermo Molins, Carlos Strandberg, Fredrik Andersson, och avstängda Markus Rosenberg.