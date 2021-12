Statistiken visar - här är Kalmar FF fyra i världen: "Ser fram emot Guardiolas studiebesök på Guldfågeln"

Data- och analysföretaget CIES Football Observatory har tagit fram statistisk på lagen som i genomsnitt slår kortast passningar sett till antal meter, per passning. Roberto De Zerbi (Shakhtar Donetsk), Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) och Maurizio Sarri (Lazio) är tränare som är starkt förknippat med ett utpräglat kortpassningsspel - och mycket riktigt är trion rankat topp tre på listan.

Även Pep Guardiola och Manchester City har blivit känt för ett frejdigt kortpassningsspel, men stortränaren får nöja sig med en femte plats på listan. På plats fyra kommer nämligen Henrik Rydström och Kalmar FF.

ANNONS

Rydström vs Guardiola. 1-0, alltså.

- Vårt kortpassningsspel är ju en medveten strategi, men att vi var så här pass bra visste jag inte. Om vi kollar på allsvenskan så slår Varberg längre passningar för att riskminimera och Djurgården gör det för att dra sönder motståndarna, det är också en medveten strategi. På samma sätt är det korta passningsspelet än medveten strategi för oss, säger Henrik Rydström till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag gillar ju korta passningar. Dels för att det är kul, dels för att det finns en taktisk tanke bakom det. Det vill säga att vi ska ha en bra struktur för att kunna återerövra bollen snabbt när vi tappar den. Så det är inte bara att vi slår korta passningar för att jag gillar det.

Du har ju tidigare sagt att du inspireras av Pep Guardiola, borde det kanske vara tvärtom?

ANNONS - Haha, jag tänker det! När Manchesters lokaltidning ringer honom och säger "Hello Pep, look at Mr. Rydström in Kalmar" kanske det blir så. Jag ser fram emot studiebesöket från City och Guardiola på Guldfågeln framöver.

Kalmar slåss alltså med storklubbar som PSG och Manchester City. Men vad betyder statistiken egentligen? Rydström är mycket väl medveten om att korta passningar inte vinner några matcher.

- Skämt åsido, man kan ganska enkelt avfärda den här statistiken. Det spelar ju roll var man slår passningarna. Nu är vi ett av lagen i allsvenskan som har flest passningar på motståndarnas planhalva, men man kan fråga sig: Vad ger det? Det signalerar att man dominerar matchbilden i form av att motståndarna inte får tag i bollen, säger KFF-tränaren och fortsätter:

- Tittar man på lagen som är i topp på listan så är det lag som dominerar i sina ligor. Kollar man på Shakhtars matcher så backar motståndarna bara hem, samma sak med City. Det säger att man kan styra tempot, att man i förarsätet liksom. Det är statistiken en indikation på. Men sen kan man köra av vägen ändå, tappa bollen och åka på baklängesmål.

ANNONS

Om man kollar på vad som är nästa steg för er - vad kommer krävas för att ni ska utveckla ert spel ytterligare?

- Det är en bra fråga, för det är något man sliter med som tränare. Pep har sagt att han inte vill ha "passningar för passningarnas skull", och det håller jag med om. Samtidigt har jag hellre passningar för passningarnas skulle än att inte ha passningar alls. För mig är det bara positivt att ha bollen.

- Men kollar man på övriga lag på listan har de kanske 2.25 i expected goals varje match. För oss har väl kortpassningsspelet gjort att vi har färre avslut på mål mot oss och motståndarna kommer inte åt vårt straffområde lika ofta jämfört med ifjol - däremot har vi inte kunnat omvandla det till fler och bättre målchanser. Det är faran med att ha många kort passningar, och därför många inte vill ha det. Man passar i stället för att försöka bryta igenom. Det handlar om att hitta en balans där. Om passningarna är jabbarna så är genombrottet knockout-slaget, och man behöver båda.

ANNONS

Med en omgång kvar att spela ligger Kalmar FF på sjätte plats i allsvenskan. I sista matchen väntar ett bortamöte med Hammarby på Tele2 Arena, och skulle man vinna med fyra mål eller fler har kniper man femteplatsen.

Vitt skilda världar från förra året, då KFF tvingades kvala sig kvar i allsvenskan.

Om du ska betygsätta er säsong från ett till fem, och du måste motivera betyget - hur låter det då?

- Säsongen får en fyra. Jag tycker att vi har utvecklats både offensivt och defensivt jämfört med ifjol, men jag tycker också att vi har utvecklats under säsongen. Vi är mycket bättre nu i december än vad vi var i april. Jag skulle vilja berömma spelarna för att de har orkat med mig hela säsongen. De har stått ut med krångliga övningar och genomgångar med 40 videoklipp, men det får jag knappt säga för då drar väl förbundet in min licens. Förra året i Sirius gick luften ur i slutet av säsongen, men spelarna i år har verkligen orkat och visat hunger hela året.

ANNONS

- Hade vi kommit topp fyra hade det blivit en femma i betyg, avslutar Henrik Rydström.