Stor Blåvitt-besvikelse - efter MFF:s SM-guld: "Fruktansvärt - riktig skitkänsla"

Laurs Skjellerup sköt 1-0 till IFK Göteborg borta mot guldjagande MFF före paus. I den andra halvleken vände Malmö - och bärgade sitt 24:e SM-guld.

- Vi kom hit för att vinna och ta bort guldet från dem. Det lyckades vi inte med, så jag är inte glad, säger Skjellerup.

Varför gick det inte er väg i dag?

- Jag vet inte. De är ett bra lag. Det är det.

Vad var känslan på slutsignalen?

- Den var självklart inte bra. Jag tycker att vi minst borde ha tagit med oss en poäng från den här matchen. Det är en dålig känsla nu.

Han berättar sedan om hur det var att se MFF fira sitt SM-guld.

- Vi vill inte se det. Det är en riktig skitkänsla. Om jag ska vara ärlig. Men vi måste fortsätta framåt nu och vinna de kommande två matcherna. Vi måste ändra vår tabellplacering. Vi kan ta sex poäng till och det ska vi försöka göra.

Blåvitt-yttern Gustaf Norlin tar sedan vid:

- Vi har återigen svårt att knyta åt säcken. Vi möter ett väldigt bra lag i dag. Det är två riktiga kvalitetsmål. Samtidigt skapar vi nog för att vinna den här matchen och vi försvarar som fan. Men det är de här två aktionerna som gör att de vinner matchen, tyvärr, säger Norlin.

Han berättar sedan om sina känslor när MFF fick fira guldet framför näsan på Blåvitt.

- Det är fruktansvärt, av förklarliga skäl. Med tanke på hur matchen såg ut var det ännu surare. Men det är verkligheten nu och det är bara att köra vidare, säger Norlin.

Med två omgångar kvar att spela har Blåvitt tre poäng ner till kvalplatsen och fyra poäng ner till direkt nedflyttningsplats.

- Vi sa direkt när vi kom in att vi är skitbesvikna. Men nu måste vi samla all energi och kraft till lördag där vi kommer ha vår publik i ryggen och vi möter ett Kalmar som vi fortfarande har under oss. Vi kommer gå för tre poäng.

Hur är det att spela så många kniven mot strupen-matcher i rad på varandra?

- Det är speciellt, så klart. Samtidigt har vi något att spela för och det går att hitta motivation till det. Det gäller att omvandla det negativa till positiva grejer, och det är det vi försöker göra.