Stor förändring aktuell: Svenska fönstret kan flyttas - efter många års kamp

I många år har svensk fotboll, via Svenska Fotbollförbundet och ligaorganisationen Svensk Elitfotboll, jobbat för att göra om sitt transfersystem. Elitklubbarna på herrsidan har sett stora nackdelar med upplägget som gör att transferfönstret är öppet tolv veckor på vintern (då en stor del av perioden saknar tävlingsmatcher) men bara fyra veckor på sommaren. Drömmen har varit att få korta ner vinterfönstret och utöka antalet transferdagar på sommaren.

Redan 2015 försökte Sef få till en sådan förändring, berättade dåvarande ordföranden Lars-Christer Olsson i Fotbollskanalens podcast Lundh. Men något nytt system har Sverige inte fått igenom. Nu har dock en vändning i frågan skett. Sverige har fått signaler från Fifa om att ett upplägg som innebär att transferfönstret är öppet åtta veckor på vintern och åtta veckor på sommaren skulle kunna vara möjligt. Det berättar Svensk Elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson.

- Vi har ju varit på om det här i många år, om orimligheten i att vi har tolv veckor på vintern men bara fyra på sommaren. Det är lite avigt och vi önskar lite mer liberala regler, säger Samuelsson till Fotbollskanalen.

- Nu känner vi att processen började få lite fart i höstas och vi har en förhoppning om att Fifa fattar beslut om det här under våren.

Vad grundar ni era förhoppningar på?

- På diskussioner som vi vet ägt rum under hösten och det går att tolka indikationerna som vi fått som om att Fifa är beredda att gå åt det här hållet.

De positiva vindarna har gjort att man på herrsidan redan agerat för att öka chanserna att få till ett långt sommarfönster redan i år. Man har valt att bara ha transferfönstret öppet i åtta veckor den här vintern, från 1 februari till 28 mars.

- Vi har valt att "gambla" i förväg och inte använda alla tolv veckor, med förhoppningen om att Fifa lägger till fyra veckor i sommar.

Gamblingen är dock inte stor. För det spelar ingen roll att transferfönstret inte håller öppet i januari, då det inte finns några tävlingsmatcher som klubbarna behöver få nya spelare spelklara till under den här månaden.

Enligt Samuelsson kommer nya diskussioner i ärendet äga rum under mars/april i vår. Då hoppas elitklubbarna att Fifa fattar två beslut:

- Ett: att det blir okej framöver att hålla öppet åtta veckor på vintern och åtta veckor på sommaren. Två: att vi omgående får lägga till våra fyra innestående veckor redan i sommar.

- Då är det rimligt att tro att vi kommer vilja ha transferfönstret öppet så att det täcker juli och augusti, någonstans där.

Sverige vill helt enkelt ligga i fas med många andra ligor ute i Europa. En stor del av ligorna där har transferfönster som stänger just i slutet av augusti/början av september.

I dagsläget kommer transferfönstret i Sverige på herrsidan vara öppet från den 20 juli till och med den 16 augusti. Därför riskerar klubbarna att få in bud på spelare efter sin egen deadline, vilket gör att man inte kan gå för en ersättare vid försäljning.

- En förändring skulle få stor positiv effekt. Det är väldigt komplicerat för klubbarna nu, att de själva bara kan ta in spelare under fyra veckor men tappa spelare under tolv. Det är svårt att planera saker.

På damsidan i Sverige har man valt att utnyttja samtliga tolv veckor i vinter. Transferfönstret är öppet från den 9 januari till och med den 31 mars. I sommar är det sedan öppet från den 3 augusti till och med den 31 augusti.