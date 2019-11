Storrenovering i HIF – ytterligare fyra namn lämnar: ”Har bestämt att inte erbjuda dem nya avtal”

Markus Holgersson slutade tidigare under onsdagen. Nu står det klar att även Alexander Farnerud, Mamudu Moro, Fredrik Liverstam och Tobias Mikkelsen lämnar HIF. - I dagsläget har vi bestämt att inte erbjuda dem nya avtal, säger chefsscouten Adil Kizil till HD .

Under onsdagen sa Helsingborgs IF adjö till Markus Holgersson, som väljer att lägga av efter 352 matcher under spelarkarriären. Nu rapporterar HD att fyra ytterligare namn kommer att lämna klubben.

Det handlar om Alexander Farnerud, Mamudu Moro, Fredrik Liverstam och Tobias Mikkelsen, som alla har utgående kontrakt.

- I dagsläget har vi bestämt att inte erbjuda dem nya avtal. Det stämmer, säger HIF:s chefsscout Adil Kizil till tidningen.

- Vi i sportrådet har haft en dialog och gjort en överblick och kartläggning över hela truppen. Det har lett fram till de här besluten.

Kizil menar även att det är osäkert vad som händer med Ibrahim Bancé och Tashreeq Matthews, som klubben lånat in från ivorianska ASEC Mimosas respektive Borussia Dortmund.

- Där är inget beslutat än. Det förs samtal som ska ske den närmaste tiden, säger Kizil.

Helsingborg har inga ytterligare spelare som sitter på utgående kontrakt.