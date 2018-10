Sundsvallmittfältare mest varnad i allsvenskan: "Är passionerad"

GIF Sundsvalls spanske mittfältare Juanjo Ciercoles, 30, är en av flera spanjorer i laget som den här säsongen har tagit allsvenskan med storm och i det här fallet även satt ton i serien med tuffa tag på planen. Mittfältaren är mest varnad i år i serien med nio gula kort och har totalt 79 varningar på samvetet i karriären, enligt ST.

- Några gula kort är nödvändiga för att de hjälper laget, men några kanske jag hade kunnat undvika, säger han till ST.

- Jag är en aggressiv och passionerad spelare som ger mycket energi på planen och ibland kanske det blir för mycket, men det är mitt sätt att vara, fortsätter han till tidningen.

I kväll är han tillbaka efter tredje avstängningen i år, när Sundsvall tar emot Kalmar hemma på NP3 Arena i allsvenskan.

- Det känns värre att stå på sidan än att vara på planen, för på planen kan jag hjälpa laget. Det är klart att jag känner mig ledsen när jag inte kan hjälpa laget på det sätt jag vill, säger han till tidningen.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.