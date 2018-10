Sundsvalls glädjebesked: Hallenius tillbaka mot Elfsborg

Sundsvall har varit en av allsvenskans stora överraskningar under årets säsong. När laget har fem matcher kvar att spela ligger man på sjunde plats och på söndagen ställs Giffarna borta mot Elfsborg.

Senast lyckades laget från Medelpad vinna hemma mot Kalmar med 2-0. Då saknades skyttekungen Linus Hallenius på grund av skada, men till söndagens match är han tillbaka i truppen. Däremot missar anfallskollegan Peter Wilson matchen då han dras med en axelskada.

- Det är mycket ryggdunkningar nu. Många säger grattis och att vi är bra. Det är kul förstås, men det gäller att inte slappna av. Det ska bli spännande att se igen hur vi kan stå oss. Vi var bra mot Kalmar och presterade på hög nivå. Den nivån vill vi hålla nu när vi möter ett otroligt motiverat lag som verkligen behöver vinna, säger Joel Cedergren till Sundsvalls Tidning.

- Elfsborg har många individuella spelare som är väldigt bra. De är duktiga på att ta sig fram i djupled i vissa ytor och att komma till inlägg i sin offensiv. De två delarna måste vi se upp med. Det kommer vara ett lag som försöker pressa oss högt och tar vi oss förbi det skapar vi målchanser, fortsätter han.

Du ser söndagens möte mellan Elfsborg och Sundsvall på C More Live 2 och kan strema det via cmore.se. Avspark 17:30.