Tankovic uttagen för åttonde gången - här är "Omgångens lag"

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Nu är omgång 23 färdigspelad i allsvenskan och i veckans "Omgångens lag" har Djurgården, Hammarby, Malmö och Kalmar alla med två spelare i elvan.

Samtidigt sticker Muamer Tankovic ut med åttonde uttagningen i "Omgångens lag" den här säsongen. Tankovic stod i söndags för ytterligare ett mål i 6-2-segern mot IFK Göteborg. Han är därmed den spelare i allsvenskan som har blivit uttagen flest gånger i "Omgångens lag".

Målvakt:

Tommi Vaiho, Djurgårdens IF (3).

Backar:

Aslak Fonn Witry, Djurgårdens IF (4), Rasmus Bengtsson, Malmö FF (3), Viktor Agardius, Kalmar FF (1), Sören Rieks, Malmö FF (7).

Mittfältare:

Darijan Bojanic, Hammarby IF (3), Christer Gustafsson, IK Sirius (1), Nils Fröling, Kalmar FF (1).

Anfallare:

Jonathan Levi, IF Elfsborg (4), Chinedu Obasi, AIK (2), Muamer Tankovic, Hammarby IF (8).

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.