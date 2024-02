Tekie tillbaka i Hammarby: "Längtat efter det här sedan jag lämnade"

Inför förra säsongen värvade Hammarby in Tesfaldet Tekie. Då tänkte klubben att man fått in en mittfältare som passade perfekt in i lagets spelsätt. Men en krock uppstod mellan Tekie och dåvarande tränaren Marti Cifuentes, vilket gjorde att spelaren hamnade i kylan.

I somras lånades därför Tekie ut till Apollon Limassol på Cypern, där han gjorde 13 tävlingsframträdanden. Tanken var att lånet skulle gälla fram till i sommar men nu har Bajen lyckats få tillbaka honom i förtid.

- Det är jätteskönt. Jag har längtat efter det här sedan jag gick på lån, sedan jag lämnade. Min framtid har alltid varit i Hammarby. Jag är superglad över att jag kom tillbaka, säger Tekie.

Mot slutet av förra säsongen lämnade Marti Cifuentes Hammarby för brittiska Queens Park Rangers. Nye tränaren Kim Hellberg ser också helt annorlunda på Tekie, som han hyllat stort.

Och att Bajen som klubb hela tiden velat satsa på Tekie är tydligt.

- När jag lämnade så pratade jag med gruppen och sa som det var. Då lade jag det bakom mig och såg framåt. Det har jag gjort och när personer lämnade så kände jag att det hade varit kul att komma tillbaka.

- Jag och ”Micke” (Mikael Hjelmberg, sportchef) har haft en bra kontakt och när Kim kom in blev jag väldigt glad. Jag vet vilken fotboll han står för. Jag kände bara att jag längtade till att jag kommer tillbaka.

Tekie fortsätter:

- Jag gillar fotbollen han spelar och det ska bli jättekul att jobba med honom. Han är en fantastisk tränare och person.

Var du hela tiden säker på att du skulle få en ny chans i Hammarby?

- Ja, så klart. Jag gick på lån och hade det på känn. Även fast det fanns en köpoption inskrivet så fanns det inga tveksamheter om att jag skulle komma tillbaka. Sen att det skulle gå så här snabbt, det gör det bara ännu bättre.

Han är samtidigt glad över att ha fått månaderna som han fick på Cypern. Livet utanför fotbollen där beskriver han som ”klass”.

- Det var riktigt bra. Det var ett nytt land och fotbollen där är lite annorlunda jämfört med Sverige. Jag hoppas faktiskt att jag kan åka tillbaka dit och signa (för någon klubb) någon gång.

Tekie tror att han kan hitta en bra roll på Kim Hellbergs mittfält, som inte nödvändigtvis kommer innehålla en ”sexa” som främst jobbar för att skydda backlinjen.

- Jag gillar att springa. Med och utan boll. Jag gillar att spela med intensitet och jag tror att jag är gjord för den formationen och spelsättet han vill få till. Jag är jättetaggad.

- Så länge jag får spela och springa kan jag spela högerback.