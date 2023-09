Tiedemann Hansen öppnar för att stanna i AIK

Benjamin Tiedemann Hansen plockades in sent under transferfönstret till ett AIK i kris.

Låneavtalet för den 29-årige dansken sträcker sig säsongen ut. I avtalet finns även en köpoption inskriven, vilket gör det möjligt för AIK att köpa loss dansken permanent vid ett senare tillfälle.

Nu öppnar försvararen för att stanna längre i svartgult:

- Jag hade inte kommit hit om det var med avsikt att vara här i tre, fyra månader och sen lämna. Det finns absolut en möjlighet att jag spelar i AIK 2024, säger han till Fotboll Shlm.

Mittbacken har ännu inte debuterat för AIK. Han fanns med på bänken i derbyt mot Hammarby, sista matchen innan landslagsuppehållet.