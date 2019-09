Triss i MFF-spelare i "Omgångens lag" efter överkörningen mot Kalmar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Malmö slog Kalmar med klara 5-0 i omgång 22, vilket ger tre utnämningar i Omgångens lag. Sören Reiks, Arnor Traustason och Markus Rosenberg blev alla målskyttar i matchen och är alla tre med i den senaste omgångens bästa elva.

IFK Göteborg, som vann med 2-0 mot Gif Sundsvall har med både målvakten Giannis Anestis och högerbacken Nzuzi Toko med i laget. Även IFK Norrköping vann med 2-0, mot Hammarby, vilket ger plats i elvan för Filip Dagerstål och Sead Haksabanovic.

Det sista laget med mer än en spelare i elvan är Häcken, som vann med 4-1 hemma mot Falkenberg. Det gör att både Paulinho och Daleho Irandust är med i omgångens lag.

Målvakt:

Giannis Anestis, IFK Göteborg (2)

Försvarare:

Nzuzi Toko, IFK Göteborg (2), Filip Dagerstål, IFK Norrköping (2), Karol Mets, AIK (3), Sören Reiks, Malmö FF (6)

Mittfältare:

Arnor Traustason, Malmö FF, (2), Daleho Irandust, BK Häcken (2), Martin Broberg, Örebro SK, (1)

Anfallare:

Paulinho, BK Häcken (3), Markus Rosenberg, Malmö FF (6), Sead Haksabanovic, IFK Norrköping (2)

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.