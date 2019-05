Tronskifte i Småland - Kalmar gick om Öster i allsvenskans maratontabell

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Kalmar FF har under senaste åren närmat sig rivalen Östers IF i maratontabellen i allsvenskan. Kalmar var, inför lördagseftermiddagens möte Helsingborgs IF, endast två poäng bakom rivalen och gick därmed om Öster i och med Viktor Elms sena segermål på Guldfågeln Arena.

Kalmar är därmed nu uppe på 1 117 poäng och innehar 13:e-platsen i maratontabellen, medan Öster numera är på 14:e-plats med 1 116 inspelade poäng totalt i allsvenskan. Kalmar har även i år chans att utöka avståndet ner till Öster, men kan däremot inte förvänta sig att kliva om Hammarby på tolfteplats, då Bajen har lite mer än 300 poäng fler än Kalmar i serien.

Öster-supportrar kan däremot glädjas åt att laget har fler SM-guld än Kalmar FF. Öster har fyra SM-guld (1968, 1978, 1980, 1981), medan Kalmar har ett SM-guld från 2008. Kalmar har i sin tur tre segrar i svenska cupen, medan Öster har en cuptitel.