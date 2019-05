Tungt avbräck för FFF inför AIK-mötet – duo missar matchen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Falkenbergs FF har haft en tung inledning på årets allsvenska säsong. Efter nio spelade matcher har laget bara tagit en seger, i premiären mot Örebro SK, och när FFF ställs mot AIK på måndag får man klara sig utan två ordinarie startspelare.

Både Tibor Joza och John Chibuike är skadade och kommer inte till spel mot ”Gnaget”.

- Tibor har en vadskada. Här ville vi inte chansa och jag tror han kan vara med i nästa match, säger tränaren Hasse Eklund till Hallands Nyheter, som skriver att Chibuikes skada gör att han tvingas till en lite längre frånvaro.

Till matchen får dock FFF tillbaka duon Christoffer Carlsson och Kalle Söderström.

Du ser måndagens möte mellan AIK och Falkenberg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.