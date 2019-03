Tungt avbräck för Sundsvall - Konate missar premiären

I slutet av februari gjorde Gif Sundsvall klart med Pa Konate, som närmast kommer från spel i italienska Spal. Vänsterbacken lämnade Malmö FF 2017 och på måndag var tanken att han skulle göra allsvensk comeback. Men så blir det inte.

Konate är ljumskskadad och missar mötet med Djurgården under måndagskvällen.

- Vi får se om han kan spela hemma mot Malmö eller om han är tillbaka till matchen efter det, säger tränaren Joel Cedergren till Sundsvalls Tidning.

Vem som ersätter Konate till vänster i Sundsvalls 3-4-3-system återstår nu att se.

- Vi har inte så många alternativ där. Det mest naturliga är ju Myrestam, men han är inte helt i form än, säger Cedergren.

- Sedan har vi några som har spelat på kanten under försäsongen, som också är alternativ.

