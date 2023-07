TV: AIK föll i Bergs debut - Sadiq fullbordade Häckens vändning

AIK-tränaren Henning Berg gjorde under lördagen sin första allsvenska match, då han ledde ”Gnaget” mot BK Häcken på Friends Arena. AIK kom från en seger mot BP, medan Häcken senast kryssade mot Norrköping och kom till spel utan skyttekungen Benie Traore den här eftermiddagen av familjeskäl.

AIK inledde med en fartfylld offensiv och tidigt fick John Guidetti tre fina lägen i straffområdet, men utan att få fira. Häcken hade samtidigt en hel del boll, men hade svårt att komma igenom hemmalagets defensiv till farliga lägen. AIK skapade i den 34:e minuten matchens dittills bästa chans, då Rui Modesto slog ett inlägg, som nådde Erick Otieno, som sedan sköt i stolpen.

Annons

Till slut fick AIK utdelning efter en hörna. Nyförvärvet Mads Thychosen, som gjorde debut, kom till avslut någon meter utanför straffområdet och fick till en fin träff i nät till 1-0. Det var hans första fullträff sedan i mitten av maj i fjol med Midtjylland i Superligan.

- Känslan är bra. Vi har jobbat ihop i få dagar, men vi har fått ihop det på ett bra sätt. Jag tycker att vi leder matchen välförtjänt, sa Guidetti till Discovery+ i halvtid.

- Vi ska kombinera lite mer och skjuta lite utifrån så vi får dem längre fram i planen. De står långt bak. Vi har chanserna och det är de sista detaljerna som saknas, sa Häcken-stjärnan Mikkel Rygaard till Discovery+ i paus.

I andra halvlek kom Häcken ut som ett annat lag och kvitterade i den 53:e minuten. Thychosen tappade bollen i straffområdet till Kristoffer Lund, som sedan spelade vidare till Rygaard, som sköt via Sotirios Papagiannopoulos i nät till 1-1. Guidetti kom därefter till ett fint läge för att återta ledningen, men då stod bortakeepern Peter Abrahamsson i vägen.

Annons

I den 74:e minuten var det dags igen för Häckens del. Ibrahim Sadiq fick tag i bollen i straffområdet, och tryckte in kulan i mål till 2-1 och fullbordad vändning. AIK-inhopparen Omar Faraj fick i slutet ett bra läge från nära håll, samtidigt som ”Gnaget” tryckte på för en sista kvittering, men i slutändan höll Häcken tätt till seger med 2-1.

Häcken-stjärnan Kristoffer Lund, som låg bakom båda målen, var nöjd med segern efter slutsignal:

- Vi var lite frustrerade efter första halvlek, men det var vi själva som var problemet. Vi kom ut med för lite aggression. Sedan pratade vi om vår gameplan, att ta det lite mer lugnt. Vi vet att när vi spelar vårt spel är vi bäst i Sverige. Vi gick in med det tankesättet till andra halvlek och då gjorde vi två mål, säger han i Discovery+.

- Vi har jättemycket i oss och nu ska vi in i en period med Europa-matcher. Alla i Sverige kan förvänta sig att vi spelar Häcken-fotboll och gör allt för att vinna, fortsätter Lund.

Annons

Om sina två assist säger dansken:

- Det är klart att jag har stora ambitioner. Men jag vill hjälpa laget så mycket som möjligt, framför allt med poäng. Och att göra två assist i dag så att vi vinner matchen - det är perfekt.

Häcken-tränaren Per Mathias Høgmo i samma sändning:

- AIK på Friends är en av de tuffaste matcherna, och nu har vi mött Malmö, Djurgården och Elfsborg borta. Sättet vi står upp på med vår auktoritet och vårt lugn, samtidigt som vi inte blir stressade trots underläge, utan spelar vår fotboll, gillar jag att se.

AIK:s nye huvudtränare Henning Berg var besviken efter debutförlusten:

- Det är aldrig roligt att tappa (en ledning). Första halvlek var bra, då vi gjorde det vi ville. Och vi hade chanser så vi kunde gott fått med oss något. Om vi spelar som vi gjorde i första kommer det att bli bra, säger Berg till Discovery+.

Annons

- Vi har inte haft många träningar och förändrat en del, så jag är nöjd med mycket av det spelarna gjorde i dag. Spelmässigt var det en okej start, men självklart vill man alltid ta poäng.

Han tillägger:

- Jag har en stor tro på att vi kan klättra och över tid närma oss toppen.

AIK är på 14:e-plats, medan Häcken är på andra plats i allsvenskan. AIK ställs härnäst mot Varbergs Bois borta måndagen den 17 juli i Halland, medan Häcken spelar mot The New Saints hemma på onsdag i Champions League-kvalet. I allsvenskan spelar Hisingen-laget nästa gång mot IF Brommapojkarna lördagen den 15 juli på Bravida Arena.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mads Thychosen (Zachary Elbouzedi, 68), Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Jetmir Haliti (Jimmy Durmaz, 81) - Rui Modesto, Bilal Hussein, Aboubakar Keita, Erick Otieno - John Guidetti (Omar Faraj, 62), Dino Besirovic (Taha Ayari, 62).

Annons

BK Häckens lag: Peter Abrahamsson - Valgeir Fridriksson, Simon Sandberg, Even Hovland, Kristoffer Lund - Mikkel Rygaard, Samuel Gustafson, Simon Gustafson - Oscar Uddenäs (Filip Trpcevski, 46), Ibrahim Sadiq (Franklin Tebo, 90), Tobias Sana (Momodou Sonko, 78).