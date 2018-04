TV: Bajen i fortsatt serieledning - körde över BP efter två Khalili-mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby leder allsvenskan efter tre omgångar.

Under slog man BP med 4-0, efter två mål av pånyttfödde Imad Khalili.

- Nu får alla de andra klubbarna jaga oss, säger comebackande Erkan Zengin till C More.