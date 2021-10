TV: Colak frälste MFF i dramatisk match - avgjorde i 92:a minuten

Guldjagande Malmö FF kom till Uppsala under lördagen. Då fick de 4 511 åskådarna på plats se en tajt och rafflande match mellan MFF och hemmalaget IK Sirius.

Efter den första halvleken stod det 0-0. Men båda lagen skapade chanser innan paus. Sirius hade exempelvis två fina möjligheter att göra mål på. Marcus Mathisen sköt en frispark utanför ena stolpen och Christian Kouakou stötte ett inlägg precis utanför samma stolpe.

Men det var bortalaget Malmö som främst var nära att spräcka nollan. Adi Nalic hotade med flera skott och framför allt var Veljko Birmancevics avslut i den åttonde minuten på väg in i nät. Efter inspel från kanten sköt han förbi August Ahlin i Sirius-målet men fick se skottet täckas bort av Marcus Mathisen alldeles i närheten av mållinjen.

Den andra halvleken fick sedan en rivstart. Redan efter några minuter fick MFF straff efter att Jacob Ortmark stoppat ett Adi Nalic-inspel med sin ena arm. Jo Inge Berget förvaltade den möjligheten till 1-0.

Men de himmelsblå fick inte jubla över ledningen länge. I den 51:a minuten inleddes två riktiga mardrömsminuter för bortalaget. Då gav ett dåligt hemspel rakt på Christian Kouakou från Anel Ahmedhodzic på en dubbelchans för Sirius-forwarden. Först räddade MFF-keepern Johan Dahlin ett skottförsök från Kouakou och därefter räddade Niklas Moisander nästa skott med skallen. På mållinjen nickade han bollen i ribban och ut.

Sirius bet sig dock kvar på offensiv planhalva och kort därefter placerade Nahom Girmai Netabay in 1-1 från en position i närheten av straffområdeslinjen. Och i den 53:e minuten sköt Edi Sylisufaj in 2-1 för Sirius, efter fint förarbete av Adam Ståhl. På en pass snett inåt bakåt drog lånet från Falkenberg in bollen i bortre hörnet.

Hemmalagets vändning fick Malmös tränare Jon Dahl Tomasson att agera. I den 57:e minuten genomförde han ett trippelbyte. Antonio Colak, Erdal Rakip och Sebastian Nanasi klev in. Malik Abubakari, Bonke Innocent och Adi Nalic byttes ut.

Malmö gick för en kvittering och skapade ett tryck på hemmalaget. Inbytte Colak testade med ett skott i den 66:e minuten, vilket räddades av Ahlin, och tio minuter senare hade han ställt in siktet. Då nickade kroaten in 2-2 på ett inlägg från Erdal Rakip.

Därefter var hemmalaget nära att ta tillbaka ledningen. I den 82:a minuten kom Sirius till flera avslutsförsök i närheten av MFF:s mål, efter en hörna, men till slut hamnade bollen i Johan Dahlins famn. Tre minuter senare var MFF:s inhoppare Sebastian Nanasi ytterst nära att frälsa sitt lag, när han dribblade bort flera hemmaspelare och lobbade över en utrusande målvakt. Men precis innan bollen skulle gå över mållinjen sparkade Joseph Colley bort den. Och tätt därefter var Malmö återigen nära att göra 3-2. Ett långskott från Sergio Peña var på väg att segla in i ena krysset, men August Ahlin sträckte ut och räddade.

I den 92:a minuten kom sedan Malmös avgörande. Colak tryckte in sitt andra mål för kvällen från nära håll efter en framspelning av Jo Inge Berget.

Matchen slutade 3-2 och det innebär att Malmö tar tre viktiga poäng i guldstriden. Jon Dahl Tomassons mannar har tre poäng ner till Elfsborg och fyra poäng ner till Djurgården och AIK inför konkurrenternas matcher i den här omgången.

- Det är segrarna som räknas i en kamp om en titel. Speciellt sådana här segrar är härliga. Och det kunde inte ha gått bättre för mig, jag fick hoppa in och göra två mål. Jag är så glad för laget och att vi tog de tre poängen, säger matchvinnaren Antonio Colak till Fotbollskanalen.

Vad kände du efter 3-2?

- Jag tror du såg hur jag firade med supportrarna. De stöttar oss i alla 90 minuter och jag är väldigt glad över att vi kunde ge supportrarna tre poäng. Det finns ingen bättre känsla än att fira ett mål med supportrarna, säger Colak.

Forwardsstjärnan menar att Malmö har fyra finaler kvar att vinna och att hårt arbete krävs för att ta sig hela vägen fram till Lennart Johanssons Pokal. Men han säger också:

- Jag känner mig väldigt övertygad om att vi kommer vinna guld.

- Men då måste vi hålla fokus i varje match och ta match för match. Gör vi det då kommer vi ta hem alla poäng.

Desto dystrare miner var det hos Moustafa Zeidan i Sirius.

- Det är svårt att säga hur man känner när man släpper in ett mål i 92:a. Det är aldrig kul. Jag tycker stundtals så gör vi det bra. Malmö är starka och vi vet att de är ett bra lag i boxen, det är så vi släpper in de två sista målen, säger Zeidan till Discovery+.

Sirius lag: August Ahlin - Dennis Widgren, Joseph Colley, Marcus Mathisen - Adam Ståhl, Nahom Girmai Netabay, Jacob Ortmark, Moustafa Zeidan (Jamie Roche 91), Laorent Shabani (Karl Larson 89) - Christian Kouakou, Edi Sylisufaj (Johan Karlsson 75)

Malmös lag: Johan Dahlin - Eric Larsson, Anel Ahmedhodzic, Niklas Moisander, Sören Rieks - Bonke Innocent (Erdal Rakip 57), Sergio Peña - Jo Inge Berget, Adi Nalic (Sebastian Nanasi 57), Veljko Birmancevic - Malik Abubakari (Antonio Colak 57)