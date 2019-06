TV: Djurdjic funderade på att lämna Bajen: "Säsongen var över och dumma saker händer"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Nikola Djurdjic är gjuten i Hammarbys startelva. Men efter att ha fångats på bild på AIK:s guldfest i höstas funderade Bajen-anfallaren på att lämna klubben. - Under en stund tänkte jag att jag inte ville vara ett problem för klubben, säger han till C More.

Förra säsongen vann AIK guld i allsvenskan och flera av spelarna valde då att fira SM-titeln på en Stockholmskrog, där också Hammarbys Nikola Djurdjic befann sig.

Detta rörde upp känslor bland Hammarby-supportrar och Djurdjic själv var också nära att lämna Bajen.

- Säsongen var över och dumma saker händer. Under en stund tänkte jag att jag inte ville vara ett problem för klubben. Om jag skulle vara killen som gick ut på vår hemmaplan och folk var sura på mig, den killen ville jag inte vara. Jag behöver inte det i mitt liv och Hammarby behöver inte det, säger han till C More.

Någon flytt blev det inte och Djurdjic är gjuten i Hammarbys startelva. På söndag har han också förhoppningar om att leda sitt lag till seger i derbyt mot AIK.

- Jag visade min lojalitet på planen så jag tycker inte att jag behöver gå runt och säga att jag är "bajare".

- Vi hade bra match (senast mot AIK) och vi förtjänade inte att förlora. Det måste vi rätta till nu.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen, sändningen 14.30, och visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se.