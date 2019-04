TV: Djurgården fortsatt obesegrat – Berg sänkte Häcken

Djurgården spelade med en nykomponerad backlinje bestående av startdebutanten Johan Andersson, Marcus Danielson, Erik Berg och Kevin Walker. Dessutom gjorde målvakten Tommi Vaiho årsdebut i allsvenskan. Det var stockholmarna som öppnade bäst. I tredje minuten sprang kvicke Nicklas Bärkroth ifrån Godswill Ekpolo och slog in bollen i boxen. Mohamed Buya Turay fick ingen riktig träff på bollen. Knappa kvarten senare fick samme anfallare ett jätteläge. 24-åringen lobbade bollen i stolpen. Där hade Peter Abrahamsson, som missbedömde en utrusning, tur.



Det hettade sedan till lite i en situation där både Haris Radetinac och Gustav Berggren varnades. I 28:e minuten vek Nicklas Bärkroth in från kanten och avlossade ett skott som Peter Abrahamsson kunde rädda. Minuten senare testade Häcken Tommi Vaiho för första gången i matchen. Målvakten, som har ett förflutet i Gais, hade dock inga problem att rädda Gustav Berggrens avslut vid sin vänstra stolpe. I 38:e minuten fick Daleho Irandust en bra möjlighet. Han drog till med vänsterfoten, men Vaiho fångade det hårda skottet. Chanser saknades knappast, men båda lagen gick av planen mållösa efter första halvlek.



Häcken och Djurgården gjorde varsitt byte i paus. Häcken bytte ut Irandust och tog in Nasiru Mohammed. Djurgården satte in Dzenis Kozica istället för Johan Andersson. Haris Radetinac klev då ner som högerback, med Kozica framför sig på planen. Sex minuter in i andra halvlek spräckte Djurgården nollan i toppmötet. Efter en lång hörna från Kevin Walker nickades bollen in i straffområdet av Nicklas Bärkroth. Falkenbergssonen Erik Berg höll sig sedan framme och skarvade in bollen.

-Jag tror att det är "Bärka" (Nicklas Bärkroth) som nickar tillbaka en hörna som jag stöter till. Det är väl inte ett otroligt vackert mål, men ett viktigt mål, säger Berg.

I 70:e minuten fick Alexander Jeremejeff ett jätteläge. Vaiho svarade med en fin räddning till hörna. I anfallet efter avlossade Astrit Ajdarevic ett avslut med bra tryck i, men Abrahamsson stod rätt och räddade enkelt. Med tio minuter kvar av ordinarie tid var Häcken nära en kvittering. Paulinho drog iväg ett skott som Vaiho inte kunde hålla. Returen nickades över av Ahmed Yasin, som direkt efteråt byttes ut till för mån för Mervan Celik.



I 83:e minuten fick Astrit Ajdarevic bra träff utifrån, men kanonskottet smet strax över ribban. Häcken gjorde även ett sista byte. Viktor Lundberg bytte av Godswill Ekpolo. Men kvitteringen uteblev. Djurgården, som bytte in Adam Bergmark Wiberg istället för Mohamed Buya Turay på stopptid, vann inför 4579 åskådare på Bravida Arena och befäste sin serieledning.

- Vi gjorde ingen bra match. Djurgården var bättre än oss i dag. Vi skapade inte tillräckligt med chanser och jag vet inte hur många chanser vi gav bort, men de var helt enkelt bättre än oss i dag, säger Häcken-backen Rasmus Lindgren till C More.

ERIC NILSSON

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Lindgren, Toivio, Andersson - Berggren, Faltsetas - Yasin, Irandust, Paulinho - Jeremejeff.

Djurgården: Vaiho - Andersson, Danielson, Berg, Walker - Ulvestad, Karlström, Ajdarevic - Bärkroth, Buya Turay, Radetinac.