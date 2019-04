TV: Drama i Kalmar när Peking tappade segern - Diouf med klassmål

Simon Thern såg ut att ha skjuta Norrköping till lagets första seger. Men minuterna senare kom en rejäl kalldusch. - Vi släppte in två oerhört billiga mål, säger Simon Thern till C More.

IFK Norrköping, av många tippade som en guldkandidat inför säsongen, har nu spelat tre allsvenska omgångar utan att vinna. På lördagen blev det oavgjort, 2-2, mot Kalmar FF på bortaplan efter att gästerna haft ledningen två gånger.

Jordan Larsson gjorde först sitt andra mål för säsongen då han vände med sig Lars Krogh Gersons inspel och petade in bollen under Lucas Hägg-Johansson. Kalmar svarade dock omgående, på straff, efter att Sead Haksabanovic rivit ner Fidan Aliti i straffområdet. Gästernas spelare protesterade högljutt men huvuddomare Kaspar Sjöberg stod på sig. Brassen Romario rullade in kvitteringen iskallt.

Peking återtog dock kommandot. Gudmundur Thorarinsson slog en vass frispark som Hägg Johansson var på, men inte kunde få bort mer än att bollen tog i stolpen och stutsade in mot klungan av spelare framför mål. Simon Thern löste kaoset bäst – och skyfflade in Norrköpings andra ledningsmål för kvällen.

Även denna gång höll det dock inte speciellt länge. Piotr Johansson skickade upp en lång boll till Fidan Aliti som i sin tur på volly styrde bollen mot Papa Diouf. Diouf i sin tur kastade sig fram och lättade bollen förbi Isak Pettersson. Ett riktigt vackert mål som också blev matchens sista.

- Det här var helt okej från vår sida. Jag tycker att vi fick igång ett hyfsat spel stundtals och gjorde två mål på bortaplan. Men vi släppte in två oerhört billiga mål och det är svårt att vinna om man släpper in sådana mål, säger Simon Thern till C More.

Kalmars tränare Magnus Pehrsson:

- Jag tycker att vi gjorde en bra prestation. Vi hamnade i underläge två gånger och då är det klart att man ska vara glad över en poäng. Vi följde vår plan väldigt bra.

- Norrköping hade fått det tufft med oss i dag om vi tagit ledningen. Jag tycker vi drev matchen till största del.

Både Kalmar FF och IFK Norrköping väntar därmed på sin första seger för säsongen. Norrköping fick dessutom se Christoffer Nyman skadad.

Se Dioufs kvittering i spelaren!

Startelvor:

Kalmar: Hägg-Johansson - Johansson, Nouri, Elm, Aliti, Agardius - Elm, Romario, Eid - Maxwell, Diouf.

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Lauritsen, Krogh Gerson - Smith, Haksabanovic, Fransson, Thern, Thorarinsson - Larsson, Nyman.