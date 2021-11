TV: Edvardsen övervägde att ta sitt liv: "Tufft att prata om det - har blivit en helt annan människa"

Degerfors-anfallaren Victor Edvardsen, 25, har i år gjort stor succé i allsvenskan. 25-åringen har gjort 13 mål på 23 matcher och är på delad andra plats i skytteligan.

Men för drygt två år sedan var läget annorlunda. Då levde anfallaren i ett mörker.

Edvardsen berättar att han hade skulder på som mest omkring 150 000 kronor, ljög för vänner och familj - och övervägde att ta sitt liv.

- Jag stod på bron på ett ställe i Karlstad, där tågen brukar gå. Det var antingen hoppa eller ta ett steg bakåt och ta tag i livet. Det låter kanske sjukt, men det var den verkligheten jag levde i. Det är tufft att prata om det, men jag har blivit en helt annan människa efter det. Jag har många bra människor runt omkring mig som ger mig mycket kärlek, säger han i en tv-intervju med TV4-Sporten.

ANNONS

Anfallaren menar att händelsen på bron blev en vändning för honom.

- På vägen hem ringde jag en kompis, som jag har i Karlstad, och berättade om läget. Jag bestämde mig för att "outa" att jag hade ett problem för min omgivning och speciellt folk i Karlstad, som jag tog hjälp av. Jag fick rätt coachning och hjälp när jag öppnade upp mig.

Edvardsen är nu glad över att vara på rätt spår i livet och på fotbollsplanen.

- Alla har olika vägar till en karriär. Jag har gått den långa vägen med många hinder på vägen. Folk har inte trott på mig, missbruk och det har varit lite allt möjligt. Än i dag är det folk som vill förstöra för en och rent fotbollsmässigt triggar det mig ännu mer. Om det fortsatt kommer hat och sådant bevisar det att jag har gjort något bra.

Degerfors IF ställs under söndagen mot Hammarby IF på hemmaplan i allsvenskan. Degerfors är på kvalplats med två poäng upp till Halmstads BK på säker mark.

ANNONS

Se hela tv-inslaget i spelaren ovan.