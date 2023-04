TV: Femte raka för MFF - Kiese Thelin med hattrick mot Bajen

Malmö FF har inlett allsvenskan på bästa möjliga sätt. Under söndagen tog man sin femte raka seger och står därför på maximala 15 poäng efter fem omgångar.

I stormatchen hemma mot Hammarby blev det seger med 4-2.

De himmelsblå satte in stora delar av spiken i kistan redan i första halvlek. För i paus stod det 3-0.

I den tolfte minuten skapade man sin första stora farlighet, när forwarden Isaac Kiese Thelin stötte ett inspel i ribban. Tre minuter senare kom första målet. Stefano Vecchia sköt in 1-0 efter en framspelning av Sebastian Nanasi och att bortalaget tajmat flera dueller fel.

Nämnde Kiese Thelin gjorde sitt första mål för dagen i den 36:e minuten. Han nickade in 2-0 på ett inlägg från Gabriel Busanello. Kort därefter var Anders Christiansen nära att öka på ledningen, men hans avslut gick utanför.

Istället var det Kiese Thelin som satte 3-0, i den 44:e minuten. Han vinklade in bollen i nät från nära håll efter ett Stefano Vecchia-inspel.

Underläget och matchbilden i första halvlek fick Hammarbys tränare Marti Cifuentes att agera - med kraft - i paus. Hela fyra byten genomfördes. Adi Nalic, Fredrik Hammar, Nathaniel Adjei och Anton Kralj byttes in. Ut gick Pavle Vagic, Shaquille Pinas, Simon Strand och Tesfaldet Tekie.

- Vi måste förändra saker för det var en riktigt dålig första halvlek. Vi måste försöka få en reaktion, så vi får se om spelarna som kommer in kan ge oss det vi behöver, sa Cifuentes till Discovery+ i halvtid.

Bajen-tränaren lyckades uppenbarligen väcka sitt lag något, för i den 58:e minuten placerade Viktor Djukanovic in 3-1 efter passning från inhopparen Adi Nalic. Men bara en minut senare åkte Hammarby på ännu en käftsmäll.

MFF hittade in med bollen till sin skyttekung Isaac Kiese Thelin i straffområdet, varpå han tog emot den, vände runt och placerade in 4-1 i bortre hörnet.

Målet innebar hattrick för 30-åringen, som nu har gjort åtta mål på fem allsvenska matcher i år.

Förre MFF-spelaren Adi Nalic reducerade till 4-2 i den 73:e minuten, efter en kontring. Men närmare en poäng än så kom aldrig gästerna.

- Det var bra med tre mål, ett hattrick och tre poäng. Det var en fantastisk eftermiddag, säger Kiese Thelin till Discovery+ och fortsätter:

- Hela laget fungerar bra och jag kommer till lägen. När jag kommer till lägen är jag farlig, men det är hela laget som fungerar bra.

Tränaren Henrik Rydström är också nöjd efter segern.

- Vi var dominanta, och gjorde många bra saker. Det levde väl inte våldsamt mycket, men de sprattlade till eller om vi bjöd in dem, men över 90 lyckades vi med mycket av det vi vill göra. Vi hade kontroll, jag är väldigt nöjd med matchen, säger tränaren till Discovery+ och fortsätter:

- Det är mycket som är bra här sedan innan och jag förstod rätt tidigt att en av de viktigaste bitarna för mig var att få spelarna att känna att det finns en riktning, då det kanske var lite konturlöst förra året av massor av olika anledningar. Sedan är det bra spelare. Jag lär ju inte Sergio (Pena) eller ”AC” (Anders Christiansen) att spela fotboll, då andra gjort det. Men bra spelare förstår grejer snabbare, och jag är glad över att det ser så här bra ut just nu, men jag hoppas givetvis att vi kan spela ännu bättre snart.

På frågan om hur Rydström ska fira är svaret:

- Det är väl Valborg, så det blir nog någon eld någonstans, men jag ska framför allt se om matchen. Det är samtidigt en ny match, så vi njuter lite i kväll och laddar inför nästa.

Hammarbys chefstränare Marti Cifuentes är i sin tur besviken efteråt.

- Det var en jättedålig första halvlek, det gick för lätt att skapa chanser mot oss. De första 19 minuterna skapade vi tre situationer, som jag inte vill kalla för målchanser. Den första var en cross, där Viktor (Djukanovic) sedan fick möjlighet, så vi hade tre situationer, och sedan gjorde Malmö en cross och gjorde mål. Det definierar matchen, säger Cifuentes till Discovery+.

Han fortsätter:

- I andra halvlek försökte vi trycka på med några spelare som kom in, och jag tycker att energin var bättre. När vi gjorde 1-3 kände jag att vi kunde göra ett andra mål och få till en match. Jag är naiv, men det är så jag tänker, jag tror på killarna. Sedan, efter 30 sekunder, släppte vi in ett till mål, vilket gjorde det svårt för oss att vinna matchen. Den största kritiken är på mig. Vi har släppt in tio mål på de fem första matcherna. Vi måste göra det bättre. Det är verkligheten.

Malmö toppar tabellen, medan Hammarby håller till i mitten. De grönvita har skrapat ihop sex poäng på fem omgångar.

Härnäst väntar veckoomgång i allsvenskan. MFF ställs mot Varberg på bortaplan på torsdag, då Bajen ska gästa Norrköping.

Malmös lag: Johan Dahlin - Joseph Ceesay, Lasse Nielsen, Derek Cornelius, Gabriel Busanello - Sergio Peña (Hugo Bolin, 93), Hugo Larsson - Sebastian Nanasi (Oscar Lewicki 77), Anders Christiansen (Sören Rieks 66), Stefano Vecchia (Taha Ali 66) - Isaac Kiese Thelin.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Simon Strand (Nathaniel Adjei 46), Edvin Kurtulus, Mads Fenger, Shaquille Pinas (Anton Kralj 46) - Pavle Vagic (Adi Nalic 46), Loret Sadiku, Tesfaldet Tekie (Fredrik Hammar 46) - August Mikkelsen (Alper Demirol 77), Abdelrahman Boudah, Viktor Djukanovic.