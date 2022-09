TV: Hadzikadunic derbyhjälte på Olympia - HIF fortsatt på kvalplats

Hos hemmalaget Helsingborg gjorde 27-årige Diego Fumaca startdebut för klubben. Enligt uppställningarna inför tog brassen plats på det centrala mittfältet, men när matchen väl drog i gång höll han till på högerbackspositionen. I Malmö FF startade målvakten Johan Dahlin överraskande på bänken, liksom Ola Toivonen och Mohamed Buya Turay.

Hemmalaget öppnade förtroendeingivande och i den åttonde minuten fick man ett jätteläge genom Rasmus Wiedesheim-Paul som testade skott. Ismael Diawara räddade ut till hörna den gången.

I den 13:e minuten spelade sig MFF fram och Zeidan avslutade med vänstern - stolpe ut. Nära bortaledning, alltså. Trots en jämn spelmässig inledning av matchen, var Malmö effektivt. I den 17:e minuten spelade HIF-bekantingen Moustafa Zeidan snyggt ut till Patriot Sejdiu, som på ett tillslag placerade in 0-1.

Efter en återerövring kontrade Helsingborg i minut 35. Taha Ali kunde ha passat ut till Wilhelm Loeper på högerkanten, men gick i stället på eget avslut, vilket Diawara tog hand om vid förstastolpen. Målchanserna avlöste varandra och strax senare satte Sören Rieks bollen i djupled till Sejdiu, som var så när på att göra sitt andra för eftermiddagen när han chippade strax utanför målramen.

Gästerna tog över mer och mer, och ägde spelet under långa perioder av den första halvleken. Då vek Taha Ali in från sin vänsterkant och sköt - och efter dubbla returer petade till slut Amar Muhsin in kvitteringen till 1-1 precis innan halvtidsvilan. Så här sa 24-åringen om sitt mål i paus:

- Det är jätteviktigt, vi kommer in till paus med 1-1. Vi gör en bra halvlek och kommer till chanser. Tur med målet, så nu är det bara att fortsätta, sa Muhsin till Discovery+.

Malmö FF tog över kommandot igen i den andra halvleken och Sören Rieks fick dubbla lägen att återta ledningen. Först genom ett skott som smet över ribban, och lite senare genom en nick som även den gick över ramen. I den 63:e minuten nådde Lasse Nielsen högst på en hörna och nickade bollen mot mål. Men innan den hann dit fick mittbackskollegan Dennis Hadzikadunic en tå på bollen - och styrde in 1-2 bakom Kalle Joelsson.

På hörna i den 72:a minuten höll sig Thomas Rogne återigen uppe i straffområdet och nickade. Norrmannen var centimeter från att mäkta med ytterligare en kvittering i matchen, men Diawara svarade för en enhandsparad som hette duga.

Närmare än så kom inte Helsingborg någon poäng i Skånederbyt, som slutade 1-2. Malmö FF:s tre poäng gör att man nu närmar sig Europaplats och i skrivande stund ligger man bara två poäng bakom tredjeplacerade Hammarby. I andra änden av tabellen ligger Helsingborg fortsatt på negativ kvalplats i väntan på Degerfors resultat borta mot AIK under söndagen.

- Det känns underbart. Det är något jag har längtat efter den här säsongen, jag har missat många chanser. Det är jätteskönt att göra mål och få göra det avgörandet målet i ett derby, säger Hadzikadunic till Discovery+ efter slutsignal, och beskriver sitt mål:

- Mål är mål, alla räknas. Så länge vi tar tre poäng så är jag nöjd.

Viktiga poäng för MFF, som nu går upp två poäng bakom Hammarby i tabellen:

- Det var en viktig match för båda lagen, framförallt för oss för att hänga med där uppe. Jag är stolt över grabbarna och våra fans, vi vinner matchen och gör det bra, säger MFF-backen.

MFF-tränaren Åge Hareide var nöjd med segern:

- Det här är en speciell match för våra fans så jag är glad att vi vinner. Det är hårt arbete som gäller. Vi vet att de här matcherna lever sitt eget liv och segern var viktig för fortsättningen i allsvenskan, säger han till Discovery+.

Efter landslagsuppehållet gästar Helsingborgs IF Kalmar FF, medan Malmö FF tar emot Hammarby IF på hemmaplan.

I Helsingborgs-lägret var det desto tyngre känslor som yttrades efter matchen.

- Det är såklart.. en derbyförlust, det svider. Sättet vi förlorar på, vi gör allt vi kan för att vinna matchen, prestationen: bra. Resultatet: inte bra, sa Mattias Lindström till Discovery+ efter matchen.

Startelvor:

Helsingborgs IF: Joelsson, De Oliveira, Widell, Rogne, Davidsen - Loeper, Faltsetas, Khalili, Ali - Muhsin, Wiedesheim-Paul.

Malmö FF: Diawara - Nielsen, Hadzikadunic, Olsson - Ceesay, Lewicki, Zeidan, Rieks - Berget, Kiese Thelin, Sejdiu.