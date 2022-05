TV: Hammarby kvar i serieledning - kryssade mot MFF i stormötet

Hammarby IF tog under måndagen emot Malmö FF i ett toppmöte på Tele2 Arena i Stockholm. Bajen gick in till mötet som serieledare med full pott, 15 poäng, medan den regerande svenska mästaren hade elva poäng efter fem omgångar. Därmed hade Bajen chans att rycka i toppen av allsvenskan.

Hammarby var bäst i början med intensiv press, mycket boll och tryck mot bortamålet. Bajen spelade sig vid ett par tillfällen in framför mål, men kom samtidigt inte till några farliga avslut. MFF växte i sin tur in i matchen efter ett tag och kom till en möjlighet i den 31:a minuten, då dansken Søren Rieks fick skottläge, men avslutade en bit över mål.

Mycket mer än så hade inte MFF i chansväg första 45 och lite senare skapade Bajen det bästa läget med det enda avslutet på mål i första halvlek, då Nahir Besara testade Johan Dahlin från nära håll, men fick se den rutinerade målvakten rädda till 0-0 i paus.

- Det är ett bra lag vi möter. Båda vill vinna och är duktiga med bollen. Det är jämnt, sa Bajen-mittfältaren Darijan Bojanic till Discovery+ i paus.

- De började bäst och sedan tycker jag vi tog tag i det och kontrollerade det mesta. Vi släppte in de lite i slutet igen, då de fick lite tryck, men det var en ganska jämn halvlek, sa MFF-kuggen Oscar Lewicki till Discovery+ i halvtid.

Andra halvlek var lik första 45 i den mån att det var få heta målchanser.

Bajen var bättre med fler försök offensivt, men utan att komma riktigt nära ett ledningsmål. Med elva minuter kvar av full tid kom Simon Sandberg till avslut, men då plockade Dahlin enkelt bollen. I slutskedet hade även MFF-talangen Hugo Larsson ett farligt avslut tätt utanför mål, men mer än så var det inte i chansväg och därmed slutade matchen 0-0.

- Jag är såklart missnöjd med att vi inte vinner, men vi möter ett väldigt bra lag som gör det tufft för oss. Det var en bra match, säger Hammarbys Nahir Besara till Fotbollskanalen.

Det skapas väldigt få chanser. Varför blir det så?

- De gav oss inte några ytor och stängde ner oss bra. Vi hade mycket boll, men det är svårt när man möter ett bra lag som Malmö. Tyvärr lyckades vi inte luckra upp dem, säger Besara och fortsätter:

- Vi för matchen och är det bättre laget, men vi är inte så dominanta som vi önskar. Vi dominerar mer i andra halvlek än i första och förtjänade kanske ett mål där.

MFF:s Oscar Lewicki till Fotbollskanalen:

- En svängig match. De börjar jättebra första tio, där vi inte får tag i dem i pressen. Efter det tycker jag vi tar tag i spelet och skapar en del farligheter i första halvlek. I andra halvlek blir vi lite låga. Även om de inte skapar jättemånga farligheter är känslan att vi hade kunnat komma upp i press lite fler gånger och kunnat störa.

Varför skapas det så få målchanser?

- Dels är det två skickliga lag och man läser av varandra på ett bra sätt. Vi försvarar vår box bra och de likaså.

Tre vinster och tre kryss för er hittills. Är det lite för många oavgjorda matcher?

- Ja, det är lite för många tycker jag (skratt). Jag hade gärna sett lite fler vinster, men många hållna nollor i alla fall, så det är positivt.

Hammarby-tränaren Marti Cifuentes är besviken över resultatet.

- Jag är inte nöjd med krysset och det finns saker vi kan göra bättre. Jag tycker verkligen att vi hade kunnat vinna, så när vi inte gjorde det är jag såklart besviken, speciellt eftersom att vi var hemma. Men vi växer och vi lär oss av det här. Det har bara varit sex matcher, så det är många matcher kvar att spela, säger Cifuentes till Discovery+.



Hammarby toppar därmed fortsatt tabellen med 16 poäng, medan MFF är på tredje plats med tolv poäng efter sex omgångar i allsvenskan. Bajen ställs härnäst mot Kalmar FF borta, medan MFF ställs mot Mjällby AIF hemma i seriespelet.

Hammarby IF:s lag: Oliver Dovin - Simon Sandberg (Bjørn Paulsen, 86), Edvin Kurtulus, Richard Magyar, Mohanad Jeahze (Mads Fenger, 67) - Nahir Besara, Loret Sadiku, Darijan Bojanic (Dennis Widgren, 86) - Williot Swedberg , Astrit Selmani (Mayckel Lahdo, 77), Gustav Ludwigson.

Malmö FF:s lag: Johan Dahlin - Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Martin Olsson (Eric Larsson, 78) - Erdal Rakip, Oscar Lewicki, Sergio Pena - Ola Toivonen (Sebastian Nanasi, 59), Jo Inge Berget (Malik Abubakari, 20), Søren Rieks (Hugo Larsson, 78).