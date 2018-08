TV: Här tappar Dahlin humöret rejält - rycker tag i Haglunds tröja

Det blev riktig islossning för Malmö FF i den andra halvleken mot Sirius. Romain Gall stod för två klassmål, Markus Rosenberg var kall från straffpunkten, Marcus Antonsson lobbade kyligt in ett – och Anders Christiansen sprang direkt från avbytarbänken in och nickade in ett.

Men trots fem mål framåt och seger med 5-0 var det efter en situation i slutet av matchen rejält irriterat lite längre bak i MFF-leden. Efter en duell mellan Johan Dahlin och Sirius Philip Haglund svartnade det rejält för ögonen hos målvakten Johan Dahlin. Dahlin sågs på ett aggressivt sätt rycka tag i Haglunds tröja, varpå han sa några väl valda ord till mittfältaren.

Det hela slutade med gult kort till båda spelarna.

- Det känns som att Dahlin överreagerar, säger C Mores kommentator Daniel Kristiansson.

Se situationen i spelaren.