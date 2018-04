TV: Holmbergs straff gav Peking premiärseger mot BP

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Norrköping var dominant i det mesta i premiären mot BP.

På resultattavlan var det dock jämnt - och det krävdes en straff från Kalle Holmberg för att hemmalaget skulle vinna.

- Vi är överlägsna i första halvlek, men slappnar av och släpper in dem i matchen, säger matchvinnaren till C More.