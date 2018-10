TV: Hyperviktig seger för Dalkurd - klättrar upp på kvalplats

Det tajtar till sig rejält i den allsvenska bottenstriden och det ser ut att bli dramatik ända in på målsnöret. Dalkurd, som varit under strecket sedan i början på maj, tog tre hyperviktiga poäng mot Örebro under lördagen och klättrar nu om Brommapojkarna och upp på kvalplats i tabellen.

Den första halvleken saknade riktigt heta chanser. Dalkurd inledde bra och förde spelet, men utan att få till det i det avgörande läget. Efter 45 spelade minuter var ställningen 0-0 på Gavlevallen.

Dalkurds övertag skulle dock ge utdelning. 20 minuter in i andra nickade Robin Tranberg in bollen på en fast situation och gav hemmalaget ledningen. Målet blev det enda i matchen och tog hemmalaget upp på kvalplats.

- Jätteviktiga poäng. Klart att det känns jätteskönt, säger Tranberg till C More.

- Det är en bit kvar att vandra men vi ska göra vårt för att knipa de sista poängen.

BP, som nu är nästjumbo, har chansen att svara när man tar emot IFK Göteborg på Grimsta IP på måndag.

Lagens startelvor:

Dalkurd: Van der Lei - Ekblad, Thorbjörnsson, Löfkvist, Moenza - Strand, Tranberg, Ahmed, Ståhl - Lawan, Ayaz.

Örebro: Jansson - Tranberg, Almebäck, Lorentzson - Björnkvist, Mårtensson, Rogic, Omoh - Bertilsson, Igboananike, Besara.