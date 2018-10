TV: Irandust fick jobba på "lama" kroppspråket: "Ser dåligt ut"

Daleho Irandust stod för en assist till matchens enda mål i den allsvenska premiären mot Kalmar. Därefter gick Häcken-mittfältaren poänglös hela våren. Samtidigt fick Irandust kritik för sitt kroppsspråk på planen.

- Jag hade fått höra det från jättemånga olika håll. Det var tufft i början. Jag spelade i allsvenskan, det är en så viktig grej. Men det är en del av min personlighet. En del av min personliga stil på planen, att se lite lam ut och explodera till. Det ser dåligt ut...

Efter kritiken jobbade Irandust hårt för att förändra och förbättra sitt kroppsspråk.

- Det var lite jobbigt, men det var något jag förstod. Och det var schysst av mina vänner, och Häcken sa det till mig. Det var inget jag blev ledsen av. Utan någonting jag kände att om jag kan förbättra det här så är det bara bra.

Efter en assist på tio matcher under våren så har Irandust fått ett rejält lyft under hösten. Tre mål och fem assist har det blivit på 13 matcher efter uppehållet. En starkt bidragande anledning till lyftet var att Irandust under sommaren kallades in till U21-landslagets bortamatch mot Malta efter ett återbud.

- Där fick jag göra U21-debut och fick en assist. Så blev det min första poäng sedan allsvenskan startade, och det kändes otroligt skönt, säger 20-åringen.