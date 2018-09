TV: Jeremejeff sköt Häcken till seger mot Trelleborg

Trelleborgs tunga svit fortsätter. Laget har inte vunnit sedan i slutet på maj, och har bara tagit två poäng på de elva senaste matcherna i allsvenskan. Borta mot Häcken föll man med 2-1, efter ett avgörande i den andra halvleken.

Häcken tog ledningen i matchen när Daleho Irandust tryckte in 1-0 i den 18:e minuten. Svaret lät dock inte vänta på sig. Kort efter avspark sköt Erik Andersson ett lurigt skott i regnet som gick in lågt under Peter Abrahamsson.

I den 64:e minuten återtog Häcken ledningen. På en hörna stod Marko Johansson för en jätteräddning, med hjälp av ribban, på Paulinhos nick men kunde inte stoppa Alexander Jeremejeff från att dundra in returen.

Målet blev avgörande för Häcken. För Jeremejeff var det mål nummer fyra på åtta matcher sedan återkomsten till klubben.

- Det är skönt. Det började lite halvknackigt poängmässigt men jag gjorde många bra prestationer. Nu flyter det på och man vet att som anfallare i Häcken, framförallt på Bravida Arena, så får man sina lägen, säger Jeremejeff till C More.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Toivio, Lindgren, Hammar - Andersson, Irandust, Berggren, Ekpolo - Lundberg, Jeremejeff, Paulinho.

Trelleborg: Johansson - Hörberg, Jönsson, Sudic, Blomqvist, Tideman - Olsson, Nilsson, Andersson - Jovanovic - Camara Jönsson.