TV: Jovanovic med cykelspark - när TFF kryssade mot Gais

Foto: Bildbyrån/ C More.

Zoran Jovanovic slog till med en cykelspark i premiären.

Sedan ramlade ytterligare två mål in till 2-2 mellan TFF och Gais.

- Det var bara att få den på mål, säger TFF-målskytten till C More.