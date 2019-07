TV: Kombinationsanfall, soloräder och distansskott - här är kandidaterna till "Omgångens mål"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I en målsnål omgång fanns det fortfarande ett par läckerbitar i målväg. I måndagsmatcherna stod först Nasiru Mohammed för ett hårt distansskott som gav Häcken ledningen mot Hammarby, innan Mohamed Buya Turay stod för en snygg soloräd för att punktera Djurgårdens match mot Kalmar. Ett annat snygg mål stod Rasmus Jönsson för, när han med hjälp av Mamudo Moro väggade sig in i Örebros straffområde och avslutade kyligt liggandes. Även Philip Haglund tar sig in på listan bland kandidater efter hans sena avgörande mot IFK Norrköping, där han tryckte in bollen i nättaket efter en fin spelvändning av Sirius.