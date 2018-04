TV: Krisläge - då körde Östersund över jumbon

I spelaren ses Ghoddos göra 3-0 på frispark. De andra tre hittas i faktarutan under artikeln.

Foto: C More/Bildbyrån.

STOCKHOLM. Östersunds FK har haft en tuff start på allsvenskan 2018.

Men under måndagen slog man BP med 4-0 på bortaplan.

- Vi har gått tillbaka till grunderna, säger målskytten Saman Ghoddos till C More.