TV: Malmö storsegrade i Borås - men Christiansen utgick skadad

Malmös högerback Felix Beijmo fick matchens första målchans i femte minuten då han blev ren framför mål men nickade utanför. Efter en kvart avancerade pigge Jesper Karlsson och dundrade bollen strax över ribban.

Fem minuter senare skrek Malmös spelare på straff sedan Guillermo Molins fallit i straffområdet, men fick inget gehör hos domare Magnus Lindgren. Strax därefter kom Jo Inge Berget i bra läge och fick iväg en kanon som sånär resulterade.

I 32:a minuten ledde ett missförstånd i Elfsborgs försvar till att Guillermo Molins fick ett bra läge. Han sulade iväg bollen mot mål, men fick se bollen nickas undan nära mållinjen. Fyra minuter före paus slog Anders Christiansen en passning snett inåt bakåt till Romain Gall.Han fick skjuta ostört inne i boxen, men bommade den stora chansen. Flertalet fina målchanser skapades i första halvlek men resultattavlan visade ändå 0-0 i paus.



Elfsborg gjorde ett byte i backlinjen i paus. Gustav Henriksson kom in istället för Stian Rode Gregersen. Åtta minuter in i andra halvlek tippade Tim Rönning ett tungt avslut från Felix Beijmo till hörna.

Med knappa timmen spelad prövade Jesper Karlsson lyckan med ett skott som blev lurigt för Johan Dahlin, som lyckades rädda med vissa problem. I 63:e minuten tog Malmö ledningen.

Efter en tilltrasslad situation kunde Malmö trycka in bollen. Guillermo Molins sköt bollen mot mål och den såg redan där ut att vara inne. Marcus Antonsson tryckte sedan definitivt in den och har i nuläget tillskrivits målet. Direkt efter målet gjorde Malmö ett dubbelbyte. Sören Rieks och Arnor Traustason kom in och Felix Beijmo och Romain Gall gick ut.



I 67:e minuten var Guillermo Molins på vippen att göra 2-0, men fick se sitt skott räddas av Tim Rönning. Minuten senare var det Elfsborgs tur att göra ett dubbelbyte. Denniz Hümmet och Stefan Ishizaki kastades in i kvitteringsjakten.

Duon bytte av Samuel Holmén och Per Frick. Med en kvart kvar av ordinarie tid ersatte Rasmus Bengtsson skadade Anders Christiansen.

- Jag hoppas kunna träna imorgon eller senare eller på tisdag eller onsdag, säger Christiansen till C More och tror att han är tillgänglig för spel mot Helsingborg kommande torsdag.

Elfsborg försökte och försökte och i 80:e minuten fick Jonathan Levi ett ypperligt nickläge, men fick inte nicken på mål. Två minuter senare fick Malmö straff för en tröjdragning på Marcus Antonsson.

Jo Inge Berget sköt sedan distinkt in 2-0. Ytterligare två minuter senare sköt Marcus Antonsson in 3-0. Skottet såg inte alls otagbart ut för Tim Rönning, som var på skottet men inte lyckades hålla det. Det satt rätt så långt inne, men till slut blev det en komfortabel seger för de guldjagande skåningarna.

- Djurgården är i en fantastisk period så vi ska vinna resten men det blir svårt (att vinna guld). Vi får se men det är en fördel till Djurgården, säger Christiansen.