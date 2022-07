TV: Oväntad derbyhjälte när Djurgården nollade Hammarby

Inför 27 203 åskådare på Tele2 Arena bärgade Djurgården en tung derbyseger mot Hammarby under söndagen.

I den första halvleken skapade båda lagen några farligheter. För Djurgården hettade till främst i den 17:e minuten, när Joel Asoro vände bort Edvin Kurtulus inne i straffområdet och avlossade ett skott som Davor Blazevic räddade, och i den 28:e minuten, när mittbacken Isak Hien blev helt ren i boxen men nickade utanför.

Hammarby var nära att näta vid två tillfällen precis innan paus. I den 42:a minuten spelades Bubacarr Trawally fri i straffområdet av Nahir Besara men hans avslut täcktes bort av Hjalmar Ekdal. Kort därefter räddade hemmakeepern Jacob Widell Zetterström ett Dennis Collander-inlägg som touchades på en blårandig spelare och var på väg att styras in i mål.

Direkt efter paus fick Gustav Ludwigson ett jätteläge att göra 1-0. Dennis Collander hittade in till forwardskollegan, som blev helt ren någon meter från mål, men avslutet blev misslyckat.

I den 50:e minuten var sedan Djurgården nära att ta ledningen. Först träffade en lyftning från Rasmus Schüller ribban och därefter räddade Davor Blazevic en nick från Haris Radetinac.

Men det skulle krävas ett dubbelbyte för att spräcka nollan för de blårandiga. I den 65:e minuten byttes Emmanuel Banda och Gustav Wikheim in, och tre minuter senare ordnade duon 1-0. Banda tog sig runt Hammarbys försvar på högersidan av straffområdet och hittade sedan in till Wikheim, som enkelt kunde dunka in bollen i nät.

Norrmannen har fått lite speltid de senaste månaderna. Senast han startade en match var i omgång fem mot AIK. Målet mot Hammarby är hans första i Djurgården.

- Jag har försökt göra mål tidigare men det här är en så fantastisk känsla. Det är nästan svårt att beskriva. Det är för sådana här stunder som man spelar fotboll, säger en överlycklig Wikheim till Fotbollskanalen.

Vad tänkte du när fick inspelet från Banda?

- Lyckligtvis kom bollen så snabbt in så jag hann inte tänka så mycket. Så fick jag bara foten på den och när jag såg att den gick in så… jag vet inte ens vad jag gjorde då. Jag minns inte ens hur jag firade.

- Den här segern betyder oerhört mycket för mig personligen och oerhört mycket för laget. Det här är en härlig dag.

Hur ser du på er prestation som helhet?

- Haha, jag vet nästan inte. Jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Det var väl en match med chanser åt båda hållen och det öppnade upp sig mot slutet. Det var ett derby, liksom. Att vi vann, det är det viktigaste.

Bara någon minut efter 1-0 höll Joel Asoro på att öka på till 2-0. Djurgårdens forward sprang igenom motståndarförsvaret men fick se sitt skott toucha ribban och gå över.

På tilläggstid nickade inhopparen Astrit Selmani i ribban, och minuten senare prickade även Björn Paulsen ribban, men Hammarby lyckades aldrig överlista Djurgårdens målvakt Jacob Widell Zetterström.

Djurgården vann derbyt och kliver därmed upp på samma poäng som rivalen AIK. Ner till Hammarby har man nu tre poäng, men Bajen har en match mindre spelad. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar toppar till och med allsvenskan just nu, men Häcken spelar klockan 17.30 under söndagen, har samma antal poäng och två matcher mindre spelade.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand:

- Det är jättestort. De här matcherna betyder mer än tre poäng, så kul för alla djurgårdare som kan gå raka ryggar i veckan, säger han till Discovery+ och utvecklar att han tycker att Djurgården kan växla upp, samtidigt som han menar att det var en prestation i sig att vinna utan att egentligen spela jättebra:

- Idag har vi nästan inget passningsspel, och jag tycker att vi var lite stillastående i vårt försvarsspel, men vi kanske var lite tagna. Jag vet inte.

Bajen har en seger på sina sju senaste allsvenska matcher.

- Jag hade ingen aning om att det var så. Vi måste bara fortsätta så som vi gjort, och försöka få vårt possession-spel att leda till att vi skapar chanser också, säger Hammarby-forwarden Astrit Selmani till Fotbollskanalen.

- Vi var bra med, sen fick de 1-0 och därefter var de rätt stabila bakåt. Så det är besvikelse nu.

På presskonferensen efter matchen fick Wikheim gott om beröm från tränaren Thomas Lagerlöf:

- Han var jättebra. Jag är väldigt glad för hans skull, att han fick betalt och fick visa alla. För han hade en tuff vår. Men nu efter uppstarten har han sett jättebra ut i träning och gjorde ett bra inhopp mot Sundsvall också. Han har väldigt mycket mer i sig än vad ni har sett hittills. Det här var väldigt kul för hans skull. Jag hoppas att det kommer lyfta ytterligare.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Pierre Bengtsson - Hampus Finndell (Emmanuel Banda 65), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson (Jesper Löfgren 89) - Haris Radetinac, Joel Asoro (Elias Andersson 79), Victor Edvardsen (Gustav Wikheim 65).

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Simon Sandberg (Jeppe Andersen 80), Edvin Kurtulus, Dennis Widgren (Björn Paulsen 80), Mohanad Jeahze - Nahir Besara, Loret Sadiku (Jusef Erabi 89), Darijan Bojanic - Dennis Collander (Astrit Selmani 67), Gustav Ludwigson, Bubacarr Trawally.