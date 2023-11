TV: Pittas hattrick-show räckte för AIK - som säkrade kontraktet

AIK låg på säker mark inför sista omgången och har i princip redan säkrat ett nytt allsvenskt kontrakt. De svartgula hade tre poäng ner till BP på den negativa kvalplatsen, dessutom med ett försprång på plus åtta i målskillnad.

"Gnaget" behövde därmed bara ta minst en poäng när femman IFK Värnamo gästade Friends Arena för att garanterat säkra fortsatt allsvenskt spel. Vid storförlust fick man förlita sig på resultaten i BP-Häcken och Varberg-IFK Göteborg, som spelades samtidigt.

AIK gick tidigt ut och visade att man gjorde allt för att radera den mikroskopiska risken för kvalspel och det var anfallsesset Ioannis Pittas som visade storform.

Efter 17 minuter rundade Pittas Jonathan Rasheed i bortamålet innan han prickade in 1-0. Två minuter senare höll han sig påpassligt framme i straffområdet när han utökade hemmaledningen.

Men Pittas var inte färdig där och efter en halvtimmes spel höll han sig framme på nytt när han prickade in sitt och AIK:s tredje mål under den första halvtimmen.

Anfallaren tog emot en passning från Bersant Celina och tryckte av utanför straffområdet. Skotten dalade in över en chanslös Rasheed i Värnamo-målet.

- Jag tycker att det är en underbar dag i dag. Jag har gjort tre mål, men vi ska fortsätta. Det känns så bra just nu, jag hoppas att jag går chansen att göra ett fjärde mål i den andra halvleken, jag är så glad, konstaterade Pittas till Discovery+ i halvtid.

Tio minuter in i den andra halvleken fick gästerna en biljett in i matchen när Gustav Engvall höll sig framme och vinklade in reduceringen.

Men mer nerv än så blev det aldrig och AIK kunde till sist bevaka sin ledning och vinna med 3-1.

Därmed sätter laget punkt för en jobbig säsong som har präglats av stor ruljans på flera fronter. Nu får sportchef Thomas Berntsen gott om tid på sig för att förbereda laget inför den kommande säsongen.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Tiedemann Hansen, Papagiannopoulos, Otieno - Modesto, Celina, Salétros, Ayari - Faraj, Pittas.

IFK Värnamo: Rasheed - Larsson - Eriksson, Grozdanic, Bergh - Ademi, Johansson, Näsström, Engvall - Zeljkovic, Thern.

