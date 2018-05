TV: Rieks om reaktionerna efter flytten: "Förvånande att det blev så mycket"

TV4-Sporten har träffat Sören Rieks inför mötet med sina gamla lagkamrater. Dansken lämnade IFK Göteborg och gick till rivalen Malmö FF inför den här säsongen. Rieks pikades då av sin gamla lagkamrater med orm-bilder.

- Tajmingen var kanske inte den bästa kan man säga, och det blev extra mycket liv på grund av det. Det blev en hel grej med Sir Väs och sånt. Så det var också förvånande att det blev så mycket. Jag tar det inte personligt sånt, jag vet meningen bakom det. Det är inga problem för mig liksom, säger Rieks.

Framförallt var det drömmen om fler titlar som tog Rieks till Malmö FF.

- Jag kände det efter att vi vunnit svenska cupen (2015), att man är sugen på en trofé. Det är också därför man spelar fotboll. Det var också därför jag blev sugen på Malmö, för att jag visste att det är bra chanser att vinna och kunna titta tillbaka efter karriären på att man har vunnit, säger dansken.

I MFF har Rieks bytt vänsterkanten till högerkanten, ett positionsbyte han inte är helt bekväm i ännu.

- Inte helt 100-procentigt ännu. Det tar lite extra lång tid att vänja mig i den rollen till höger. Men tittar man på matcherna tycker jag att jag har varit bra med i matcherna och jag har gjort det bra på den positionen också, säger Rieks.

Mötet mellan Malmö FF och IFK Göteborg kan du se i C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More. Matchen startar 19.00 under måndagen.