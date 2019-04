TV: Rydströms kritik efter förlusten: "Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dåligt"

Sirius föll med 4-2 mot Elfsborg. Då kritiserade Henrik Rydström sitt eget lags försvarsspel i första halvlek. - Man kan använda en jävla massa invektiv, men det är onödigt att göra i tv, sa han till C More.

Sirius förlorade under lördagen mot Elfsborg efter att Boråslaget kört över Uppsalagänget i matchens första akt med 4-1. Att släppa in så många mål i en halvlek var inte Siriustränaren Henrik Rydström tillfreds med - och han var kritisk till försvarsspelet efter nederlaget.

- Det är rätt uppenbart att Elfsborg är överlägsna oss när det gäller att försvara sitt eget straffområde, däremellan så är vi spelförande och vi kan komma år inspels-, inläggs och skottlägen. Men Elfsborg försvarar sig oerhört bra där medan vi i första halvlek försvarar oss på ett sätt som… Ja, man kan använda en jävla massa invektiv, men det är onödigt att göra i tv. Men det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dåligt, sa han till C More.

C More: Har du någon förklaring till att det blev så?

- Jag gillar att prata om beteenden och Sirius släppte in över 60 mål förra året, det säger väl en del om vissa invanda beteenden. Det fanns mycket av den varan på försäsongen med när vi helt plötsligt kunde släppa in konstiga mål. Sedan allsvenskan började har det varit stabilt och vi har försvarat och skyddat vårt mål på ett bra sätt. I dag var det ett återfall i dåliga och gamla beteenden. Det måste vi jobba vidare med, bättre beteenden.

