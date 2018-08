TV: Sjätte raka segern för AIK - Goitom stor hjälte med två mål mot BP

AIK har inte förlorat i allsvenskan på över ett år, och de senaste veckorna har man visat upp en mycket stark form där man radat upp trepoängare.

Till dagens match på Grimsta kom man med fem raka segrar i ryggen, medan BP i sin tur hade två raka trepoängare bakom sig.

Matchen gav ett nytt publikrekord på Grimsta, då 6820 åskådare hade letat sig ut till arenan. Det tidigare rekordet på 6755 åskådare kom från mötet mellan BP och AIK 2009.

För AIK skulle en seger innebära sjätte raka trepoängaren i allsvenskan. BP är också i bra form med två raka allsvenska segrar i ryggen.

AIK hade mycket av spelet i den första halvleken, men det skulle dröja till halvlekens sista minut innan man tog ledningen då Henok Goitom nickade in ett inlägg från Daniel Sundgren.

- Sundgren gör ett perfekt inlägg. Det var bara att sätta in huvudet, säger Gotiom till C More i paus.

Det såg väldigt enkelt ut?

- Ja, men det är svårare än man tror.

BP:s tränare Luis Pimenta visade stor ilska mot domare Bojan Pandzic precis efter att han blåst av den första halvleken, och visades därför upp på läktaren.

I den 56:e minuten slog Goitom till igen för AIK, då han stack i djupled och fri med Petric i BP-målet satte 2-0.

På de sex senaste allsvenska matcherna har Goitom nu gjort sju mål för AIK.

2-0 stod sig matchen ut, och gör att AIK ökar avståndet ner till serietvåan Hammarby till fem poäng. Hammarby, som har en match mindre spelad, möter i morgon Örebro hemma på Tele2 Arena.

I nästa omgång tar AIK emot Trelleborg hemma på Friends Arena.

För BP innebär förlusten att man missar chansen att klättra förbi Elfsborg upp på säker mark i tabellen. I nästa match möter de rödsvarta Häcken borta på Hisingen.

Se Goitoms 2-0-mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric - Björkén, Öhman Silwerfeldt, Rauschenberg, Figueroa - Sandberg Magnusson - Gustafsson, Zeidan - Hellquist - Omondi, Finnbogason.

AIK: Linnér - Milosevic, Karlsson, Jansson - Sundgren, Adu, Olsson, Larsson, Rashidi - Elyounoussi, Goitom.